Le FBI sauve une jeune fille enlevée à l’aide d’une Nintendo Switch

Que s’est-il passé ? Nous vivons à une époque où presque tout peut être connecté à l’internet et utilisé pour vous suivre à la trace. Si cela peut rebuter certains consommateurs soucieux de préserver leur vie privée, le FBI a montré comment ce suivi pouvait être utilisé à bon escient.

Le 3 août 2022, une famille de Virginie a signalé la disparition de sa fille de 15 ans. Les documents judiciaires relatifs à cette affaire ont été rendus publics par la chaîne d’information locale ABC15, qui a toutefois choisi de ne pas identifier l’enfant afin de préserver sa vie privée. Sur la base de la description faite par la famille de leur fille comme étant « casanière », les autorités ont rapidement commencé à considérer la situation comme quelque chose de malveillant plutôt que comme un banal cas de fugue.

Les premières recherches menées par les autorités et d’innombrables citoyens se sont révélées infructueuses, sans aucun indice sur l’endroit où pourrait se trouver l’enfant. À l’insu des groupes de recherche, elle se trouvait déjà à plus de 2 000 kilomètres de là, dans un appartement de l’Arizona, après avoir été enlevée par Ethan Roberts, âgé de 28 ans. La fillette avait discuté en ligne avec Roberts, qui avait fini par la manipuler pour qu’elle quitte son domicile avec lui.

Malheureusement, ni les parents de la jeune fille ni les autorités n’avaient connaissance de ces conversations. Aucun indice n’ayant été trouvé en fouillant toute la Virginie, les recherches étaient dans l’impasse la plus totale. Jusqu’à ce qu’un des amis de l’enfant enlevé contacte les autorités avec un indice inattendu : la console Nintendo Switch de la fillette était apparue en ligne de manière inattendue.

Edwards avait permis à l’enfant d’apporter sa Nintendo Switch, ce qui est passé inaperçu pour toutes les parties. Dans l’appartement, Edwards l’a finalement laissée connecter sa Switch au Wi-Fi pour qu’elle puisse « regarder YouTube et télécharger un jeu ». Cependant, à l’insu de M. Edwards, le lancement d’un jeu sur la Switch pendant la connexion en ligne alertera tous les amis qui sont également connectés, une tentative de Nintendo d’encourager le jeu entre amis.

Pour cette raison, les autorités ont demandé l’aide du FBI, dans l’espoir de trouver un moyen de tracer la Nintendo Switch. Le 14 août 2022, après onze jours terrifiants pour l’enfant, le FBI a réussi à trouver le complexe d’appartements d’Edwards, à arrêter Edwards et à sauver l’enfant enlevé en toute sécurité.

L’ancien directeur du département de la sécurité publique de l’Arizona, Frank Milstead, a commenté l’affaire. Milstead a déclaré : « Tout est connecté au Wi-Fi et au LTE (dispositifs d’évolution à long terme) », a déclaré Milstead. « Un téléphone portable, un iPad, une montre, peu importe ce que c’est – vous pouvez utiliser ces choses pour localiser les personnes.

Alors que certains se lassent de tous les appareils électroniques qui suivent nos moindres faits et gestes, il est rafraîchissant de voir qu’ils ont été utilisés pour une bonne cause. Heureusement, l’affaire a également connu une fin heureuse, puisqu’en avril 2023, Edwards a accepté de plaider coupable et a été condamné à 30 ans de prison pour ses différents crimes.

