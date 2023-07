Apple Maps contre Google Maps : Les analystes estiment que le vent tourne

La bataille entre Apple Maps et Google Maps était autrefois très inégale, en raison du lancement désastreux de l’application cartographique de la firme de Cupertino. Mais les analystes affirment que la situation est en train de changer, même si la plupart des propriétaires d’iPhone aux États-Unis ont installé Google Maps.

Ironiquement, l’une des faiblesses d’Apple Maps est considérée comme une force par certains utilisateurs …

Le lancement d’Apple Maps a été l’un des épisodes les plus embarrassants de l’entreprise. Il donnait l’impression que de nombreuses régions du monde avaient été frappées par un tremblement de terre, comportait d’innombrables erreurs et certains itinéraires étaient si mauvais que la police australienne a averti qu’ils pouvaient mettre la vie des gens en danger.

La situation était si grave que le PDG Tim Cook a été contraint non seulement de présenter des excuses publiques, mais aussi de recommander aux propriétaires d’iPhone d’installer des applications concurrentes. C’est également la raison principale (mais pas la seule) pour laquelle Scott Forstall, alors responsable du logiciel iOS, a été licencié.

Il est également intéressant de noter que la majorité des propriétaires américains d’iPhone ont installé Google Maps, même si Apple Maps est préinstallé.

Mais selon un rapport du Wall Street Journal, les choses sont en train de changer.

La principale raison évoquée est qu’Apple a réussi à battre Google en matière d’itinéraires pour les transports en commun. Le site cite à titre d’exemple le New-Yorkais Jason Rabinowitz.

Cet analyste de l’industrie du transport aérien, âgé de 37 ans, est revenu à l’iPhone en 2015. En tant que New-Yorkais, il se fie davantage aux itinéraires de transport qu’aux itinéraires de conduite. Il y a quelques années, après qu’Apple a fait la promotion de nouvelles fonctionnalités pour les transports en commun, il a essayé Apple Maps et les résultats l’ont surpris.

Il pense aujourd’hui qu’Apple Maps propose des itinéraires créatifs et plus rapides et qu’il gère mieux que Google l’imprévisibilité des pannes de métro. Il le recommande à ses amis et aux membres de sa famille qui lui rendent visite.

Rabinowitz apprécie également la vue des transports en commun d’Apple Maps, plus nette que celle de Google Maps, plus encombrée. Il qualifie la couche « transport » de Google de « terriblement laide à regarder ».