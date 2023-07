Stable Doodle utilise l’IA pour transformer vos gribouillis confus en chefs-d’œuvre.

En bref : Vos capacités artistiques sont-elles comparables à celles d’un vieux morse aveugle tenant un crayon dans ses nageoires ? Alors réjouissez-vous de l’arrivée de Stable Doodle, un nouvel outil capable de générer des œuvres d’art impressionnantes à partir de vos propres gribouillis inquiétants.

Stable Doodle, de Stability, est issu du populaire système d’IA Stable Diffusion, que vous pouvez découvrir ici. Disponible à la fois sur le web et via les applications Android & ; iOS, il permet à toute personne ayant des compétences de base en dessin et un accès en ligne de générer des images originales de haute qualité en quelques secondes, écrit Stability AI.

Stable Doodle demande aux utilisateurs de lui donner une idée de ce qu’ils essaient de créer via une zone de texte. Cela semble nécessaire dans des cas comme le mien, où mon chat n’est pas facilement identifiable en tant que félin. Vous ne pouvez pas contester ces résultats, cependant.

Je ne sais pas pourquoi le chat en bas à gauche fait une crotte colorée.

Les utilisateurs peuvent également modifier le style artistique des images générées. Il y en a 14 au choix, dont le style photographique, l’art numérique, l’anime et le modèle 3D ; Stability en ajoutera probablement d’autres à une date ultérieure. Mon « chien », qui ressemblait à un bébé Yoda/Grogu terrifié, a été transformé en deux excellentes représentations d’art numérique de chiots, ainsi que la forme cauchemardesque en haut à droite.

Le service de conversion d’esquisses en images est gratuit, mais le nombre d’utilisations est limité. Vous pouvez toutefois créer un compte gratuit pour générer davantage d’images.

Stable Doodle fait partie de la plateforme ClipDrop que Stability a acquise en achetant Init ML en mars, une startup d’intelligence artificielle fondée par d’anciens employés de Google. Elle offre un écosystème d’applications, de plugins et de ressources alimentés par l’IA, y compris Stable Diffusion XL, Image Upscaler, Reimagine XL et Uncrop.

Stability AI a expliqué à TechCrunch que Stable Doodle permet à un profane de créer rapidement des images de haute qualité pour des présentations, des sites Web ou même des logos.

Il existe d’autres outils alimentés par l’IA qui fonctionnent de la même manière que Stable Doodle, notamment l’application Canvas de NVIDIA. Mais Stability affirme que son produit offre un contrôle plus « précis » sur la génération de l’image.

