VMware Fusion ajoute l’accélération 3D pour Windows 11 sur les Mac Silicon d’Apple

VMware Fusion est un logiciel de virtualisation populaire qui permet aux utilisateurs de créer et d’exécuter des machines virtuelles sur des ordinateurs Mac. La société à l’origine de ce logiciel a récemment annoncé une mise à jour majeure de VMWare Fusion, qui permettra une accélération 3D complète pour les machines virtuelles Windows 11 sur les Apple Silicon Macs.

Comme annoncé dans un billet de blog, VMware Fusion Tech Preview 2023 – la dernière version bêta du logiciel – marque un pas de géant pour la virtualisation sur macOS. La mise à jour permet une accélération 3D matérielle complète pour Windows 11 sur les plateformes ARM. Cela indique que les utilisateurs peuvent exécuter des applications et des jeux gourmands en ressources graphiques basés sur l’API DirectX 11.

« Désormais, vous pouvez non seulement tirer pleinement parti de la puissance de calcul de votre Mac pour les tâches de productivité, mais aussi vous immerger dans une expérience multimédia ou de jeu à couper le souffle », explique VMWare.

L’accélération 3D complète fonctionne non seulement pour les applications et les jeux conçus pour ARM, mais aussi pour les logiciels 32 bits et 64 bits émulés. Cette nouvelle est une grande surprise pour les joueurs, mais même ceux qui n’utilisent pas VMWare Fusion pour jouer bénéficieront de l’amélioration générale des performances. Mais d’autres améliorations sont également prévues avec VMWare Fusion 2023.

La nouvelle version de VMWare Fusion inclut également VMware Tools pour les machines virtuelles Windows 11 fonctionnant sur les Mac Apple Silicon. Ces outils permettent des opérations telles que le glisser-déposer et le partage du presse-papiers entre macOS et Windows. Par ailleurs, la mise à jour améliore la sécurité et la compatibilité initiale avec macOS Sonoma.

VMware Fusion 2023 est désormais disponible en version bêta et vous pouvez la télécharger sur le site web de VMWare. Vous pouvez la télécharger sur le site de VMWare. Nous ne savons pas quand la version officielle sera disponible.

