Comment Optimiser son Android Phone – 7 Astuces pour Améliorer les Performances

Peu importe que vous ayez le dernier appareil Android. À un moment donné de sa durée de vie, l’appareil commencera à ralentir. Et c’est un phénomène courant. Le problème est que, alors que nous utilisons nos téléphones Android, ils finissent lentement par s’encombrer de fichiers inutiles et deviennent non optimisés pour les performances. C’est pourquoi il est essentiel de savoir comment optimiser les modèles de téléphones Android.

Le plus important est que vous n’avez vraiment pas besoin de faire grand-chose. Certaines actions de base peuvent optimiser la vitesse et les performances de votre téléphone Android. Vous voulez tout savoir à ce sujet? Eh bien, c’est ce que ce guide sur l’optimisation de votre téléphone Android est tout au sujet. Continuez à lire pour en savoir plus sur ce sujet!

1. Mettez à jour votre téléphone vers la dernière version d’Android

Avant toute chose, vous devez vérifier si une nouvelle version d’Android est disponible pour votre appareil. Cette mise à jour fait deux choses. Tout d’abord, elle corrige les problèmes de sécurité qui peuvent être présents dans les versions précédentes. Deuxièmement, elle optimisera le logiciel de votre téléphone Android pour les performances.

2. Envisagez d’installer une ROM personnalisée

Le problème avec les téléphones est qu’ils atteignent inévitablement leur statut de fin de support à un moment donné. Et lorsque le téléphone Android atteint ce statut, les fabricants arrêtent de proposer des mises à jour Android ou de sécurité pour cet appareil spécifique. Cependant, cela ne vous empêche pas nécessairement d’exécuter la dernière version d’Android.

Lorsque votre appareil atteint le statut de fin de support, vous pouvez opter pour des ROM personnalisées. Il existe de nombreuses ROM optimisées pour les performances disponibles. Par exemple, vous avez LineageOS, Pixel Experience et ParanoidAndroid (l’une de mes ROM personnalisées préférées).

Mais oui, installer des ROM personnalisées sur Android nécessite de la patience et un peu de connaissances. Vous devez déverrouiller le chargeur de démarrage et télécharger la ROM compatible avec votre appareil. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe de nombreux forums qui peuvent vous aider pour toutes ces étapes. Ma source préférée est le forum XDA Developers.

3. Redémarrez souvent votre appareil Android

Un des moyens les plus simples d’améliorer les performances de votre téléphone Android est de le redémarrer. Le redémarrage de votre téléphone Android fermera tous les processus inutiles en arrière-plan qui pourraient s’exécuter sur votre appareil. Cela libérera finalement la mémoire vive (RAM) et permettra à votre téléphone d’offrir des performances rapides.

Actuellement, vous pourriez vous demander s’il est possible de fermer manuellement les processus en arrière-plan. Oui, c’est possible. Mais dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas fermer tous les processus en arrière-plan qui s’exécutent sur votre téléphone Android. Pour cette raison, le redémarrage est l’option la plus rapide.

4. Libérez de l’espace de stockage sur votre téléphone Android

Votre appareil a besoin d’un espace de stockage suffisant pour exécuter les applications correctement. En réalité, selon Google, vous êtes plus susceptible de rencontrer des problèmes de performance lorsque votre téléphone Android dispose de moins de 10% d’espace de stockage. Vous vous demandez pourquoi? Lorsqu’il y a moins d’espace de stockage, les applications ne parviennent pas à stocker les fichiers cache.

Le cache est essentiellement des informations stockées à partir des applications qui permettent de les réouvrir plus rapidement. Mais comment libérez-vous de l’espace de stockage pour optimiser votre téléphone Android? Eh bien, nous avons un guide dédié à cet égard. Mais si vous êtes pressé, la façon la plus simple de désencombrer l’espace de stockage de votre téléphone Android est d’utiliser l’application Files by Google.

5. Désinstallez les applications inutilisées

Il est tout à fait normal d’avoir installé de nombreuses applications sur votre téléphone Android. Vous ne savez jamais quand vous en aurez besoin. Mais saviez-vous que les applications que vous utilisez à peine prennent de l’espace de stockage et ralentissent les performances de votre appareil? Oui!

Certaines applications peuvent même exécuter des processus inutiles en arrière-plan et encombrer la RAM de votre téléphone. Et lorsque la RAM est insuffisante, votre appareil Android offrira des performances très lentes.

Alors, quelle est la manière la plus simple de désinstaller les applications inutilisées sur votre téléphone Android? Eh bien, vous n’avez pas besoin d’applications supplémentaires. Au lieu de cela, allez dans le Google Play Store, cliquez sur votre profil et appuyez sur « Gérer les applications et les appareils ». Vous verrez un onglet « Gérer » dans lequel les applications sont révélées par « moins utilisées ». Désinstallez les applications inutiles à partir de là.

6. Installez des éditions Lite des applications

La plupart des applications essentielles ont des versions Lite disponibles. Par exemple, vous avez Facebook Lite et Messenger Lite. Ces versions Lite des applications ne sont pas aussi gourmandes en ressources que leurs alternatives complètes. Par conséquent, votre téléphone n’a pas besoin de travailler aussi dur que les applications régulières pour les exécuter. Ainsi, vous obtenez des performances plus rapides lors de l’exécution de ces applications.

7. Ajustez la vitesse d’animation du système de votre téléphone Android

Vous pouvez accéder aux paramètres avancés pour optimiser le téléphone Android. Le paramètre qui a le plus d’impact est la vitesse d’animation du système. Honnêtement, cet ajustement ne va pas vraiment accélérer les performances de votre téléphone. Mais cela rendra les choses fluides, vous donnant l’impression que l’appareil fonctionne mieux.

Pour cela, vous devez activer les options pour les développeurs dans les paramètres de votre téléphone Android. Ensuite, allez dans les paramètres pour les développeurs et faites défiler jusqu’aux paramètres d’échelle d’animation. Modifiez chaque paramètre pour .5x pour obtenir des animations plus rapides sur votre appareil.

