realme Pad 2 sort le 29 juillet avec un écran de 11,6 pouces et plus

La prochaine étape de realme dans le monde des tablettes a déjà une date ! La société lancera la realme Pad 2 le 19 juillet, selon une page d’atterrissage officielle sur Flipkart. Ce sera une énorme tablette avec un écran de 11,5 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution 2K. De plus, la tablette arbore un design élégant avec des bordures fines, dégageant une élégance. Elle sera mise en vente une semaine après le lancement.

Les caractéristiques du realme Pad 2 ont été détaillées par Flipkart

Apparemment, la page d’atterrissage est apparue en ligne avant l’heure. Les images ont maintenant été supprimées et la page n’existe plus. Cependant, GSMArena a réussi à capturer quelques captures d’écran avant sa suppression. Les images donnent un aperçu clair de la nouvelle tablette. Le realme Pad 2 aura un îlot de caméra circulaire et un design bicolore subtil. Il sera doté de quatre haut-parleurs disposés en configuration 2×2 sur les côtés gauche et droit. Cette disposition Quad-Speaker offrira certainement une expérience immersive.

Le realme Pad 2 offrira une résolution de 2000×1,200 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz. Il dispose également d’une luminosité adaptative avec un réglage fin de la gradation et du moteur O1 Ultra Vision. Les affiches publicitaires indiquent une luminosité maximale de 450 nits. Cela implique qu’il peut ne pas être le choix idéal pour une utilisation en extérieur. Vous pourriez avoir des problèmes lorsque vous l’utilisez en plein soleil. Cependant, une utilisation en extérieur pourrait ne pas être l’objectif principal.

Le realme Pad 2 sera un autre tablette de milieu de gamme. Sous le capot, le realme Pad 2 embarquera la puce MediaTek Helio G99. C’est une puce décente pour une utilisation de milieu de gamme, mais ne vous attendez pas à ce qu’elle soit la meilleure pour les jeux lourds. Il est à noter que cette puce prend uniquement en charge la connectivité LTE, donc si realme décide de proposer une déclinaison avec des données mobiles, elle ne prendra en charge que la 4G. La tablette dispose également d’un port USB de type C, mais semble ne pas avoir de socket audio 3,5 mm. Le realme Pad 2 sera disponible en vert et en noir.

Le realme Pad 2 sera lancé en Inde en premier et promet d’être une offre décente sur le marché des tablettes de milieu de gamme. Il existe de nombreuses options dans le segment haut de gamme comme le OnePlus Pad. Le realme Pad 2 sera proposé à un prix plus bas, permettant aux utilisateurs qui ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent d’obtenir une expérience sur grand écran avec un son immersif. Outre l’utilisation du Helio G99, qui est un peu ancien à ce stade, le realme Pad 2 promet d’être une offre décente pour ceux qui ont besoin de performances moyennes, d’un grand écran et d’un son immersif.

Il est à noter que le realme Pad 2 sera lancé aux côtés du realme C53 en Inde. Ainsi, le 19 juillet sera une journée de fête pour les fans de realme dans le pays.

Actualité mobile et vidéo du moment