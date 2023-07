TikTok pour iPhone vous permettra bientôt d’oublier le mot de passe de votre compte

Apple est l’un des principaux promoteurs du monde post-mot de passe. L’année dernière, il a intégré la technologie de clé de sécurité à l’iPhone avec iOS 16. En conséquence, de plus en plus de services permettent aux utilisateurs de dire adieu aux mots de passe et bonjour aux passkeys.

Bientôt, les utilisateurs de TikTok du monde entier pourront eux aussi passer des mots de passe aux passkeys.

Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’annoncer que TikTok introduit les passkeys pour les appareils iOS – un moyen plus rapide, plus facile et plus sûr pour les personnes de se connecter à leurs comptes TikTok sur tous leurs appareils en utilisant Face ou Touch ID.

TikTok a également annoncé aujourd’hui qu’il avait rejoint Apple et Google en tant que membre de l’Alliance FIDO, qui est à l’origine de la norme des passkeys.

Dans le cadre du lancement de passkey, nous sommes également fiers d’annoncer notre adhésion à l’Alliance FIDO, une organisation industrielle ouverte dont la mission est de développer et de promouvoir des normes d’authentification qui aident à réduire la dépendance à l’égard des mots de passe traditionnels qui peuvent être perdus ou volés.

TikTok va commencer à déployer la prise en charge des passkeys dans son application pour les utilisateurs d’iPhone sur certains marchés à partir de ce mois-ci. La société indique que les utilisateurs pourront « utiliser des passkeys au lieu d’un mot de passe pour se connecter à votre compte TikTok directement depuis votre compte iCloud sur tous les appareils ».

Dans un premier temps, TikTok proposera la prise en charge des passkeys aux utilisateurs de son application iPhone en Asie, en Afrique, en Australie et en Amérique du Sud. En plus d’être limité à certains marchés pour commencer, le passkey sera également une fonctionnalité réservée à iOS pour le moment.

TikTok indique qu’il prévoit que la prise en charge du passkey « s’étendra aux zones géographiques et aux systèmes d’exploitation au fil du temps ».

Bien que les États-Unis ne soient pas encore inclus, l’adoption par TikTok de la prise en charge des passkeys et son adhésion à l’alliance FIDO ne feront que renforcer la sensibilisation du public à la nouvelle option permettant d’aller au-delà des mots de passe.

L’adoption des passkeys est également apparue récemment dans les domaines d’Apple et d’iCloud ainsi que dans les comptes Google.

