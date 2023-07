Le Futur est là : Découvrez les Outils d’IA qui Transforment le Marketing Digital et le Design

Le marketing digital et le design sont deux domaines que l’IA a transformés ces dernières années. Les technologies alimentées par l’IA fournissent des réponses créatives qui rendent les processus difficiles plus faciles et nous permettent d’améliorer les résultats globaux. Cet article aborde les meilleurs outils d’IA pour le marketing digital, le design et l’expérience utilisateur.

Outils d’IA pour le marketing digital

Reply.io

Reply.io est un outil d’IA qui automatise et améliore les ventes, apportant un vent de fraîcheur au marketing par email. Il crée des emails de vente personnalisés et semblables à ceux d’un être humain. Cela permet de gagner beaucoup de temps et d’efforts. Pour améliorer les messages et trouver les messages et réponses de vente les plus efficaces, l’application propose des tests A/B. Reply.io facilite également la recherche de leads. Cela permet aux marketeurs d’interagir avec les acheteurs potentiels. Les fonctionnalités de suivi et d’analyse des ventes aident les marketeurs à optimiser les campagnes d’email en fonction des résultats basés sur les données.

Scalenut

Un outil d’IA appelé Scalenut aide les marketeurs à créer du contenu long et à effectuer une analyse SEO. Scalenut automatise la création de contenu et le processus de marketing pour atteindre la première page de Google et générer du trafic organique. Les fonctionnalités incluent la planification de la structure du contenu, la recherche de mots-clés et le support. Scalenut aide les marketeurs à créer du contenu SEO convivial qui inspire la confiance des clients en utilisant l’IA. De plus, il aide à trouver des mots-clés, à organiser la structure du contenu, et plus encore.

Otter.ai

Otter.ai facilite la socket de notes et la transcription de réunions et de discussions. Les utilisateurs peuvent enregistrer des réunions, des séminaires ou des entretiens avec Otter.ai. Une fois terminé, il peut fournir des transcriptions précises. Cela permet de gagner du temps et de s’assurer qu’aucun détail clé n’est manqué. De plus, Otter.ai propose plusieurs fonctionnalités, telles que l’indexation par mots-clés. Cela permet aux utilisateurs de rechercher et de localiser des passages spécifiques dans leurs transcriptions. Le service fonctionne également avec Microsoft Teams et Google Calendar.

Anyword

Anyword est un outil d’IA pour la création de contenu. Grâce à ses fonctionnalités d’IA, cette application aide les utilisateurs à créer du contenu marketing engageant et efficace sur plusieurs plateformes. Anyword crée un contenu qui correspond à la voix distinctive de la marque et qui attire son public cible. Pour cela, il utilise des matériaux marketing passés et des données sur le public. L’outil peut aider à créer des publications sur les réseaux sociaux, des pages de destination, des campagnes par email, et plus encore.

Writesonic

Cette plateforme alimentée par l’IA élève la création de contenu à un niveau supérieur. Writesonic offre un ensemble complet d’outils pour produire un contenu écrit excellent et s’adresse à un large éventail d’utilisateurs, notamment les étudiants, les blogueurs, les rédacteurs de contenu et les marketeurs. Grâce à son outil d’IA Writer, il peut produire des articles bien documentés et vérifiés, des billets de blog et d’autres contenus écrits. Il peut également analyser les sites web concurrents et suggérer du contenu optimisé pour les moteurs de recherche. Il y a aussi une bibliothèque de modèles. Les utilisateurs peuvent donc utiliser des modèles prédéfinis pour différentes utilisations.

Outils d’IA pour le design et l’expérience utilisateur

Uizard

Un outil d’IA appelé Uizard facilite la création d’interfaces utilisateur graphiques (GUI) pour les applications mobiles. Avec Uizard, les designers peuvent utiliser l’IA pour les aider à transformer leurs concepts dessinés à la main en prototypes fonctionnels. L’application crée elle-même des designs, ce qui permet aux designers de gagner beaucoup de temps et d’efforts. De plus, Uizard propose des fonctionnalités de test utilisateur qui permettent aux designers d’obtenir des commentaires et d’améliorer leurs designs.

ChatGPT

ChatGPT est conçu pour interagir avec les consommateurs comme dans un chat et fournir des réponses utiles en fonction des données qu’il collecte. Il utilise des algorithmes d’apprentissage profond et un ensemble de données volumineux pour comprendre et produire une écriture semblable à celle d’un être humain. Il peut aider les utilisateurs de différentes manières, telles que fournir des informations, répondre aux questions, clarifier des choses, rédiger des résumés d’articles, et même créer du contenu original.

Khroma

Khroma, un outil de couleur alimenté par l’IA, facilite le choix des palettes de couleurs pour les designers. Il permet aux utilisateurs de sélectionner leurs couleurs préférées. Ensuite, il crée un nombre infini d’ensembles de couleurs en fonction de la sélection. Il existe plusieurs ensembles de couleurs qui aident à trouver l’ensemble de couleurs idéal pour des designs spécifiques. Ils incluent Texte, Affiche, Dégradé et Image.

Let’s Enhance

Avec Let’s Enhance, un puissant outil d’IA, les designers peuvent augmenter la résolution et améliorer la qualité des photos sans perdre en netteté visuelle. Les utilisateurs peuvent augmenter la résolution d’une image jusqu’à 16 fois, ce qui permet d’obtenir plus de détails et une meilleure qualité globale. L’application analyse et améliore les photos à l’aide d’algorithmes IA de pointe.

Balsamiq

La conception d’interfaces utilisateur est facilitée avec Balsamiq. Il est doté d’un menu simple mais intelligent qui permet aux designers d’ébaucher leurs idées sans se perdre dans les détails. Balsamiq permet aux designers de créer des ébauches de leurs idées ressemblant à des maquettes, en se concentrant sur la structure plutôt que sur l’esthétique.

Mockplus

Les designers peuvent créer des prototypes d’applications web et mobiles à l’aide de l’outil de conception Mockplus flexible. Mockplus permet de créer des prototypes sans code grâce à une interface conviviale de glisser-déposer et à des fonctionnalités pré-construites. De plus, Mockplus fonctionne avec des applications populaires telles que Sketch, Photoshop et Adobe XD.

Beautiful.ai

Beautiful.ai change la façon dont les utilisateurs créent des slides. Il peut modifier la mise en page et les éléments de design en fonction de ce que vous lui donnez. Les utilisateurs peuvent choisir parmi plus de 70 modèles de slides uniques. Les slides s’ajustent une fois que du texte et d’autres informations y sont ajoutés. Ainsi, il n’est pas nécessaire de faire quoi que ce soit vous-même. Avec Beautiful.ai, les utilisateurs peuvent réduire le temps et les efforts nécessaires pour créer de belles slides.

Flair AI

Flair AI est un outil de conception de pointe qui permet aux utilisateurs de créer des supports marketing de haute qualité. Avec Flair AI, les utilisateurs peuvent organiser de grandes séances photo, prendre des photos de produits n’importe où et maintenir le design distinctif de leur marque. L’application aide les utilisateurs à créer des photos qui correspondent à l’image de marque de la marque en proposant une gamme de thèmes haut de gamme.

Galileo AI

Galileo AI vise à accélérer le processus de conception d’interface utilisateur. Il permet aux utilisateurs de créer des designs d’interface utilisateur à partir de texte brut pouvant être utilisés dans Figma. Galileo AI peut accélérer le flux de travail de conception et aider les designers à créer des interfaces utilisateur plus rapidement grâce aux méthodes d’apprentissage automatique. Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un outil très utile. Mais il est encore en version bêta et nous ne pouvons pas l’utiliser.

Adobe Sensei

De nombreuses applications logicielles créatives utilisent Adobe Sensei. Il offre aux designers et aux artistes diverses fonctionnalités pour améliorer le processus créatif. Parmi ses fonctionnalités gain de temps, citons le remplissage basé sur le contenu, le remodelage basé sur les visages, la coloration automatique et l’animation avec Adobe Sensei. Il permet une édition intelligente en analysant les images et les vidéos. De plus, Adobe Sensei peut créer du contenu audio et visuel réaliste en fonction des entrées de l’utilisateur ou à partir de zéro. En utilisant l’IA et des algorithmes d’apprentissage automatique, Adobe Sensei offre aux utilisateurs les outils dont ils ont besoin pour accomplir des tâches complexes plus rapidement, explorer de nouvelles voies créatives et produire des produits de haute qualité.

Alors, quels outils d’IA choisissez-vous ?

Les outils d’IA ont changé le marketing digital et le design. Ces outils d’IA offrent un support dans de nombreux domaines, du marketing par email et de la création de contenu à l’UI et à l’UX. En les utilisant, vous pouvez travailler plus rapidement, créer un meilleur contenu ou design, et obtenir des résultats de classe mondiale.

