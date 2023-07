Mise à jour WhatsApp : Cette nouvelle mise à jour apporte des animations à votre avatar

Au cours des derniers mois, WhatsApp s’est continuellement amélioré. La populaire plateforme de messagerie semble déterminée à rester en tête de la course. En tant que plateforme de messagerie instantanée la plus populaire au monde, elle fait face à une concurrence importante de la part d’applications similaires. Certaines de ces applications peuvent même se vanter de certaines fonctionnalités que WhatsApp n’a pas actuellement. La société est consciente du fait que le manque de certaines fonctionnalités modernes peut sûrement affecter sa popularité. Par conséquent, elle travaille diligemment afin de rattraper la concurrence en termes de fonctionnalités.

WhatsApp prévoit de publier une nouvelle mise à jour. Cette mise à jour devrait apporter plus de plaisir aux utilisateurs et améliorer leurs interactions avec l’application. Il y a quelques jours, WhatsApp a annoncé la sortie de deux nouvelles améliorations liées aux avatars. Ces améliorations sont disponibles pour les versions iOS et Android de l’application.

WhatsApp Animated Avatar arrive bientôt. Selon WABetaInfo, WhatsApp prévoit d’introduire une version animée du pack d’avatar dans une future mise à jour de l’application. Cela indique que les utilisateurs auront la possibilité d’utiliser des avatars animés dans leur profil. Le site web de mise à jour de WhatsApp a déclaré que WhatsApp a fait une annonce concernant la sortie de deux nouvelles améliorations pour les avatars sur les versions iOS et Android de l’application il y a deux jours.

En plus des améliorations précédentes, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, la version 2.23.15.6, a révélé que l’application introduira une version animée du pack d’avatar dans une future mise à jour. Ainsi, les utilisateurs peuvent s’attendre à avoir bientôt des avatars animés pour leur profil !

De plus, en ce qui concerne les deux améliorations annoncées par WhatsApp plus tôt, WABetaInfo a expliqué que la première amélioration permet aux utilisateurs de configurer leurs avatars en prenant simplement une photo. Cela rend le processus de création de l’avatar automatique et plus pratique pour les utilisateurs.

La deuxième amélioration concerne une collection plus large d’avatars, qui est automatiquement mise à disposition de tous les utilisateurs qui configurent leur avatar directement à partir des paramètres de l’application. Ainsi, les utilisateurs auront une plus large gamme d’options d’avatar à choisir lorsqu’ils personnalisent leur profil.

Le site web a décrit la mise à jour comme une « amélioration significative ». Soulignant qu’elle améliorera les interactions des utilisateurs en introduisant un élément dynamique aux avatars. Cela indique qu’avec les avatars animés, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience plus engageante et interactive lors de l’utilisation de WhatsApp.

En ce qui concerne la disponibilité de WhatsApp Animated Avatar, le site web a expliqué que les avatars animés ajouteront plus de vie et de personnalité aux stickers, ce qui se traduira par une expérience de communication plus expressive. Bien qu’il n’y ait pas d’information spécifique sur la date exacte de déploiement de cette fonctionnalité, il a été mentionné que les avatars sont déjà disponibles et que l’expérience utilisateur semble très stable, selon la conclusion de WABetaInfo. Les utilisateurs peuvent donc s’attendre à profiter bientôt de la fonctionnalité d’avatar améliorée et dynamique.

Nous suivrons également de près le développement de cette fonctionnalité passionnante afin de fournir à nos lecteurs plus de détails. Dès qu’elle sera disponible, nous publierons les informations sur toutes nos plateformes. Alors, n’hésitez pas à nous rendre visite plus souvent afin de vivre en première personne cette dernière fonctionnalité de WhatsApp.

Actualité mobile et vidéo du moment