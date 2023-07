Nouveautés de la première mise à jour pour Nothing Phone 2

Le Nothing Phone 2 a été lancé la semaine dernière, mais l’appareil sera mis en vente à partir d’aujourd’hui, le 17 juillet. Mais comme vous le savez, de nombreux utilisateurs et créateurs se sont déjà procuré cet appareil. Certains utilisateurs ont signalé qu’ils avaient déjà reçu la mise à jour sur leur Nothing Phone 2. La première mise à jour du Nothing Phone 2 a donc déjà été diffusée.

Le Nothing Phone 2 fonctionne sous Nothing OS 2.0 qui est meilleur que beaucoup d’autres systèmes d’exploitation personnalisés et qui rend l’appareil fluide. Les premières critiques disent que le Nothing OS 2.0 sur le Nothing Phone 2 est meilleur que le Stock Android sur le Pixel Phone. Mais il n’y a pas assez de preuves et il est donc préférable d’attendre la comparaison avant toute conclusion.

La première mise à jour pour le Nothing Phone 2 est assez importante. Elle est accompagnée de plusieurs améliorations de l’appareil photo qui permettront d’améliorer le traitement de l’appareil photo pour des résultats encore meilleurs. La mise à jour de l’appareil photo du Nothing Phone 2 par rapport à son prédécesseur est importante, mais la mise à jour du logiciel l’est tout autant.

La version du système d’exploitation du Nothing Phone 2 passe à la version 2.0.1 après cette mise à jour. Comme indiqué précédemment, il s’agit d’une mise à jour importante qui comporte une longue liste de modifications. Merci à Gsmarena pour les informations de mise à jour et la capture d’écran de mise à jour.

Nothing Phone 2 Nothing OS v2.0.1 Update Changelog

Nouvelles fonctionnalités

Glyph Composer est désormais disponible sur le Play Store ! Utilisez l’application pour créer et enregistrer vos propres sonneries Glyph.

Voici Glyph Progress pour Uber. Vérifiez l’état d’avancement d’une course Uber entrante via l’application

Interface Glyph. Cette fonctionnalité est actuellement en phase expérimentale, il est donc possible que vous rencontriez quelques incohérences.

Des widgets peuvent désormais être ajoutés à votre écran de verrouillage / Always-on-Display. Vous pouvez les configurer sur la page des paramètres de l’écran de verrouillage.

Widgets des réglages rapides. Ajoutez vos tuiles de réglages rapides les plus utilisées directement sur votre écran d’accueil ou de verrouillage.

Retravail des sonneries et des sons de notification Nothing Machine les plus populaires du téléphone (1), adaptés au nouveau design segmenté du téléphone (2).

4 nouveaux fonds d’écran.

Mode à une main.

Appareil photo

Le mode portrait prend désormais en charge le zoom 2x.

La capture de mouvements est désormais prise en charge en mode 50MP.

Introduction d’un tout nouveau filigrane de photo de style « Rien ».

Optimisation de l’efficacité du HDR.

Optimisation de la clarté des photos lors de la prise de vue avec un zoom 4x et 10x.

Amélioration de la qualité de l’appareil photo lorsqu’il est utilisé dans des applications tierces.

Log déduit et stabilisation optimisée

Comme il s’agit d’une mise à jour de lancement, ceux qui recevront leur Nothing Phone 2 à partir du 17 juillet recevront cette mise à jour dès la sortie de la boîte. Oui, dès que vous aurez déballé votre nouveau téléphone, une mise à jour vous attendra. Après avoir configuré votre téléphone, vérifiez la présence de la mise à jour dans les Paramètres.

