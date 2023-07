Agenda iPhone : StandBy est un excellent moyen de réduire les distractions (et le temps passé devant l’écran)

J’utilise la version bêta développeur d’iOS 17 depuis quelques semaines et j’ai l’intention d’écrire un récapitulatif des fonctionnalités que j’ai trouvées les plus utiles. Je vais m’y mettre, mais il y en a une qui m’a particulièrement marqué, c’est StandBy.

L’intention première d’Apple est de transformer l’iPhone en horloge de chevet, mais ce n’est pas la seule façon de l’utiliser …

Qu’est-ce que StandBy ?

StandBy est une nouvelle fonctionnalité d’iOS 17. Lorsque votre iPhone est éteint et que vous le placez sur une station d’accueil en orientation paysage, un nouvel écran apparaît.

Celui-ci se compose de deux grands widgets, à gauche et à droite. Par défaut, StandBy affiche une horloge à gauche et un calendrier à droite, mais vous pouvez les personnaliser à votre guise.

Aujourd’hui même, Macworld a publié un article affirmant que cette fonctionnalité nous donne un aperçu des plans d’un futur produit Apple, et je pense que c’est un point de vue intelligent.

Utiliser StandBy pour réduire les distractions

Je me sers de StandBy comme d’une fonction de table de nuit, et elle est utile dans ce rôle – surtout pour ceux qui, comme moi, savent à peine quel jour de la semaine on est lorsqu’ils ouvrent les yeux le matin. Mais je lui ai trouvé une autre utilité.

La plupart du temps, lorsque je me détends à la maison, que j’écoute de la musique ou que je lis, mon iPhone est à mes côtés. La plupart du temps, il me permet de garder un œil sur les notifications de chat. Mais … cela peut être une source de distraction. Il est très facile de prendre mon iPhone sans réfléchir, sans raison particulière, et de se perdre dans quelque chose.

Il y a cinq ans, j’ai réduit la tentation en mettant mon téléphone au régime des applications, des notifications et des badges d’application.

J’ai d’abord décidé de faire une « diète de notifications », en réduisant considérablement le nombre d’applications autorisées à m’envoyer des notifications. Mais en parcourant la liste des paramètres, je me suis rendu compte qu’il y avait aussi des applications que je n’utilisais jamais [so I zapped those too]. J’ai également désactivé les badges sur la plupart des applications.

La seule chose que je ne veux pas manquer, ce sont les messages, donc les applications de messagerie doivent conserver les badges d’application (avec certains chats en sourdine). Les bannières temporaires sont trop faciles à manquer dans ma vision périphérique.

Mais j’ai trouvé que StandBy est parfait pour cela. Lorsqu’un message arrive, il est affiché en plein écran, avec le contenu du message :

C’est un changement visuel suffisamment important pour attirer mon attention, et comme il affiche le message lui-même, je peux le laisser tel quel lorsqu’il s’agit d’un message purement informatif.

Si vous cherchez un moyen de réduire les distractions ou le temps passé devant un écran à la maison (je ne compte pas mon Kindle !), je vous recommande vivement d’essayer StandBy.

