Le cerveau présumé du piratage d’Uber et de la fuite de GTA 6 déclaré inapte à être jugé

En bref : L’adolescent qui serait à l’origine de la fameuse fuite de Grand Theft Auto 6, ainsi que d’un piratage d’Uber, a été jugé mentalement inapte à être jugé par un tribunal londonien. Cela indique que le jury déterminera uniquement si le membre du groupe de piratage Lapsus$ a commis les crimes dont il est accusé, plutôt que de le juger coupable ou non coupable.

C’est à la mi-septembre de l’année dernière qu’Uber a annoncé qu’elle enquêtait sur un incident de cybersécurité qui a compromis un grand nombre de ses systèmes internes, donnant au pirate, qui a déclaré n’avoir que 18 ans, un accès presque complet au réseau de l’entreprise. La brèche aurait été pire que le piratage de 2016 qui avait exposé les données de 57 millions de clients d’Uber.

Bien que cet incident ait attiré l’attention, ce n’était rien comparé à ce qui s’est passé ensuite. Le même pirate qui a compromis le réseau d’Uber a divulgué une grande partie du contenu de ce qui est sans doute le jeu le plus attendu de tous les temps : GTA 6. Il s’agissait notamment de vidéos de tests et de captures d’écran, dont la plupart ont été supprimées après que Take-Two a lancé des poursuites pour violation des droits d’auteur à l’encontre des hébergeurs. Il a également tenté de négocier un accord avec Rockstar, demandant une somme à cinq chiffres en échange de l’interdiction de divulguer les codes sources de ses jeux.

Ce n’est que quelques jours plus tard que la police de la City de Londres a arrêté le pirate présumé, Arion Kurtaj, grâce à l’aide du FBI et de la NCCU. Reuters rapporte qu’il est accusé d’avoir causé près de 3 millions de dollars de dommages à Uber et d’avoir accédé aux informations d’environ 5 000 clients de Revolut. Kurtaj est également accusé, avec un jeune homme de 17 ans, d’avoir fait chanter BT Group (le plus grand fournisseur de haut débit de Grande-Bretagne) et l’opérateur de téléphonie mobile EE entre juillet et novembre 2021 ; ils ont exigé une rançon de 4 millions de dollars. Les deux hommes seraient également à l’origine d’un piratage de NVIDIA.

Les procureurs affirment que le plus jeune des deux a piraté le système de stockage en nuage de la police de la ville de Londres quelques semaines après que celle-ci l’ait arrêté dans le cadre de l’attaque contre BT et EE.

Les 12 infractions auxquelles Kurtaj doit faire face comprennent trois chefs d’accusation de chantage, deux chefs d’accusation de fraude et six chefs d’accusation en vertu de la loi sur l’utilisation abusive de l’informatique (Computer Misuse Act). Il avait précédemment plaidé coupable pour un chef d’accusation de fraude, deux infractions à la loi sur l’utilisation abusive des ordinateurs et la violation des conditions de sa mise en liberté sous caution.

Kurtaj a été testé par des psychiatres comme n’étant pas apte à être jugé. Au Royaume-Uni, cela indique qu’une personne n’a pas la capacité d’être jugée en raison d’un handicap ou d’un trouble mental. Ce handicap doit être tel que la personne ne peut pas comprendre les accusations, la nature de la procédure ou les preuves.

