Nubia Z50S Pro : Images officielles, caractéristiques et scores AnTuTu dévoilés

Récemment, Nubia a lancé son appareil phare de jeu, le Red Magic 8S Pro. Cependant, le téléphone présentait un design axé sur le jeu, ce qui n’est pas vraiment le goût de tout le monde. Eh bien, pour ceux qui ont aimé ce que le téléphone proposait mais qui veulent quelque chose qui ait l’air élégant et élégant, vous pouvez vous attendre au Nubia Z50S Pro.

La semaine dernière, Nubia a confirmé que le lancement de son prochain appareil phare sera appelé le Nubia Z50S Pro. La société a également révélé officiellement que l’appareil sera lancé le 20 juillet en Chine, soit trois jours à l’avance. Avant le lancement, Nubia a officiellement dévoilé les images promotionnelles de l’appareil.

En plus des images promotionnelles, nous avons également les caractéristiques, les scores de référence de performance d’AnTuTu et à peu près tout ce que vous devez savoir sur le Nubia Z50S Pro.

Design du Nubia Z50S Pro

En ce qui concerne le design, le Nubia Z50S Pro présente un design (form factor) angulaire. Comme vous pouvez le voir sur les images officielles ci-dessous, le téléphone sera disponible en deux couleurs différentes. Les deux ont une finition de motif en cuir recouvert de verre AG pour la protection.

En ce qui concerne l’arrière du Z50S Pro de Nubia, les images montrent que l’appareil sera équipé de trois caméras à l’arrière. Une chose intéressante à noter ici est que l’arrière du téléphone indique qu’il est équipé d’une lentille de 35 mm.

En plus de cela, le côté droit du Nubia Z50S Pro est doté de trois boutons. Deux d’entre eux sont des boutons de volume et des boutons d’alimentation. Le troisième semble être un bouton d’obturateur dédié à l’appareil photo. Ces éléments de design suggèrent que le téléphone inclura des fonctionnalités d’appareil photo haut de gamme.

Cependant, aucune information officielle n’a été fournie sur la configuration de l’appareil photo du Nubia Z50S Pro. Mais Nubia a précédemment mentionné qu’il sera équipé d’une lentille à 7 éléments et de capteurs d’appareil photo de qualité phare. Vous devrez attendre l’événement de lancement pour obtenir plus d’informations à ce sujet.

Écran

Nubia a confirmé que le Z50S Pro sera doté d’un écran de 6,78 pouces. Il bénéficie d’un écran super-rétine 1,5K avec une luminosité maximale de 1200 nits. La densité de pixels de la dalle est de 452 ppp, ce qui indique que vous pouvez visualiser du contenu et des images avec des détails nets et précis.

Sur le dessus de l’écran, le Nubia Z50S Pro a un petit trou pour la caméra. Mais ce qui est plus important, c’est que l’écran a des bordures extrêmement fines. Pour être précis, l’appareil a un rapport écran-corps de 93,89%. Ce rapport garantit une expérience de visionnage très immersive avec l’appareil.

En dehors de cela, l’écran du Z50S Pro a une PWM de haute fréquence de 2160 Hz, un réglage automatique intelligent de la luminosité AI, unombre global DC et bien d’autres encore. Ces fonctionnalités améliorent votre expérience de visionnage. Il a même une couverture gamme de couleurs DCI P3 de 100%, garantissant des couleurs réalistes et vibrantes. Il y a aussi un taux d’échantillonnage tactile de 1000 Hz.

Autres caractéristiques et performances du Nubia Z50S Pro

Le Nubia Z50S Pro sera équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 2. C’est le SoC Android phare actuel, donc vous devriez obtenir des performances fluides et précises dans toutes les applications et les jeux. Et les chiffres de performance partagés par Nubia indiquent la même chose. La marque affirme que l’appareil a obtenu un score de 1 676 933 points dans l’outil de référence AnTuTu.

Ce score est assez respectable et assure que l’appareil est à la hauteur des autres appareils phares du marché. En ce qui concerne la capacité de la batterie, Nubia affirme que le Z50S Pro est équipé d’une batterie de 5100 mAh avec une charge rapide de 80W. Ainsi, la durée de vie de la batterie et la vitesse de charge ne sont pas quelque chose dont vous devez vous préoccuper non plus.

Actualité mobile et vidéo du moment