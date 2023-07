VMware Fusion peut désormais utiliser l’accélération 3D complète pour Windows 11 Arm sur les puces Silicon d’Apple

Remise en contexte : VMWare est l’une des principales plateformes de création et de gestion de machines virtuelles et d’OS virtualisés, et VMWare Fusion est l’hyperviseur logiciel spécifiquement conçu pour fonctionner sur les systèmes macOS hôtes. Une nouvelle mise à jour annoncée par la société californienne promet désormais d’apporter une expérience Windows 11 quasi-native aux machines Silicium d’Apple.

Les puces Apple Silicon basées sur le processeur Arm ont apporté des changements significatifs dans la façon dont les utilisateurs de Mac exécutent leurs logiciels, en particulier lorsqu’il s’agit de jeux. La compatibilité avec les applications x86 traditionnelles doit maintenant passer par la voie de la VM, sans aucune chance d’obtenir des performances de type natif dans tous les cas d’utilisation. Pour les versions Arm de Windows 11, cependant, les choses s’améliorent grâce aux améliorations récemment annoncées par VMWare.

VMware Fusion, le gestionnaire de VM spécialement conçu pour fonctionner sur les puces Apple de la série M, a reçu une nouvelle Tech Preview 2023 qui apporte un « bond en avant significatif » pour le logiciel de virtualisation sur la plateforme macOS.

VMware Fusion Tech Preview 2023 améliore « considérablement » la virtualisation de la version Arm de Windows 11 sur les hôtes macOS, grâce à le prise en charge nouvellement introduite de l’accélération 3D complète.

L’accélération hardware 3D complète offre un nouveau niveau de performance graphique à la plateforme Fusion, a déclaré VMWare, donnant aux utilisateurs la possibilité d’exécuter « des jeux 3D DirectX 11 complets » et des applications avec une vitesse « stupéfiante ». L’interface du système d’exploitation invité est désormais beaucoup plus réactive, et les changements de résolution peuvent se faire presque instantanément grâce à l’ajustement automatique.

Les joueurs apprécieront certainement les nouvelles améliorations graphiques apportées à Fusion, même si la compatibilité est limitée aux logiciels conçus pour fonctionner sur des puces Arm. Ce qui, sur le marché des jeux sur PC centré sur Windows x86, constitue encore une très petite niche. VMWare souligne comment l’accélération 3D complète peut améliorer l’expérience globale de Windows 11 sur Arm, à la fois pour l’expérience de jeu/multimédia et les tâches de productivité.

VMware Fusion Tech Preview 2023 apporte également une meilleure prise en charge de VMware Tools, qui sont un ensemble de services et de modules publiés au format ISO afin d’offrir une intégration plus transparente avec les systèmes d’exploitation invités. Il y a eu une amélioration « spectaculaire » à ce niveau, a déclaré VMWare, car Fusion peut maintenant fournir « la grande majorité » des fonctionnalités de VMWare Tools qui étaient déjà disponibles sur la version x86 de la plate-forme de virtualisation.

Parmi les autres mises à jour importantes de la Tech Preview 2023 figurent une fonction de glisser-déposer » incroyablement rapide » et le partage du presse-papiers entre Mac et Windows 11, une sécurité renforcée avec des corrections de bugs et un schéma de chiffrement amélioré (XTS au lieu de CBC) pour une » protection maximale » avec un surcoût de performance réduit. VMWare Fusion Tech Preview 2023 peut déjà être téléchargé et installé sur les systèmes Apple Silicon, a déclaré VMWare, tandis que « quelques autres » améliorations seront apportées à la plateforme au cours du second semestre de l’année.

