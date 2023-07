2 nouvelles fonctionnalités de MIUI 15 ont été divulguées

De passionnantes nouvelles ont émergé de la communauté MIUI, car deux nouvelles fonctionnalités très attendues de MIUI 15 ont été divulguées. MIUI, le système d’exploitation basé sur Android de Xiaomi, est connu pour son interface conviviale et son expérience riche en fonctionnalités. Les informations divulguées suggèrent que MIUI 15 apportera des améliorations à la fonctionnalité du presse-papiers, permettant aux utilisateurs de copier des photos et des fichiers. De plus, une fonctionnalité d’amplification du volume devrait fournir un moyen sûr et pratique de doubler le volume de sortie dans les paramètres rapides. Plongeons dans ces fonctionnalités divulguées et explorons l’impact potentiel qu’elles pourraient avoir sur les utilisateurs de smartphones Xiaomi.

Fonctionnalité améliorée du presse-papiers

Selon des découvertes récentes effectuées dans le code Mi, MIUI 15 devrait introduire une fonctionnalité améliorée du presse-papiers. Les utilisateurs pourront copier non seulement du texte, mais aussi des photos et des fichiers dans le presse-papiers. Il s’agit là d’un ajout important à la fonctionnalité du presse-papiers existante, car cela rapproche les appareils Xiaomi des capacités offertes par les appareils Samsung et Pixel, qui disposent de cette fonctionnalité depuis un certain temps. Cette avancée améliorera sans aucun doute l’expérience utilisateur, en facilitant le partage et la gestion de différents types de contenu entre différentes applications.

Fonctionnalité d’amplification du volume

Une autre fonctionnalité divulguée passionnante de MIUI 15 est la capacité d’amplification du volume. Avec MIUI 15, un nouveau basculement dans le menu des paramètres rapides permettra aux utilisateurs d’augmenter la sortie sonore jusqu’à 200 %. Cette amélioration vise à fournir un moyen sûr et efficace d’amplifier le son pour ceux qui ont besoin d’une expérience audio plus forte, par exemple lors de la lecture multimédia ou dans des environnements bruyants. En appuyant simplement sur le basculement, les utilisateurs peuvent doubler le volume sans compromettre la qualité audio ni risquer d’endommager les haut-parleurs de l’appareil.

MIUI 15 poursuit la tradition d’innovation et de design centré sur l’utilisateur de Xiaomi, renforçant ainsi la position de la marque sur le marché concurrentiel des smartphones. Avec ces fonctionnalités divulguées, les fans de Xiaomi ont encore plus de raisons de se réjouir de la prochaine mise à jour MIUI 15 à venir.

