Les services de sécurité russes interdisent tous les appareils Apple et répètent des affirmations d’espionnage absurdes

Le FSB, le service de sécurité russe, a étendu son interdiction d’utiliser des iPhones. Cette nouvelle interdiction s’applique à des milliers de fonctionnaires supplémentaires et concerne désormais les iPads et les Macs.

Le FSB a réitéré ses affirmations selon lesquelles Apple aurait fourni à la NSA une porte dérobée pour ses appareils, permettant ainsi aux services de sécurité américains d’espionner les fonctionnaires russes…

Interdiction antérieure de l’iPhone

En mars dernier, le Kremlin a imposé une interdiction partielle de l’utilisation des iPhones par les fonctionnaires.

Dans le cadre des préparatifs des prochaines élections présidentielles en Russie, le Kremlin a demandé aux fonctionnaires de ne plus utiliser d’iPhones. […] Cette mesure s’applique à tous les fonctionnaires du pays qui sont « impliqués dans les préparatifs de l’élection présidentielle russe de 2024 ». Lors d’une réunion destinée aux « fonctionnaires impliqués dans la politique intérieure », le chef de l’administration présidentielle russe, Sergei Kiriyenko, a donné aux fonctionnaires jusqu’au 1er avril pour se débarrasser de leurs iPhones.

À l’époque, un fonctionnaire avait déclaré que les personnes concernées par l’interdiction devaient jeter leur iPhone ou le donner à leurs enfants.

Les services de sécurité russes accusent Apple

La situation s’est aggravée le mois dernier, lorsque le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a affirmé qu’Apple avait créé une porte dérobée dans les iPhones pour l’Agence nationale de sécurité américaine (NSA).

Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a déclaré jeudi qu’il avait découvert un complot de l’Agence nationale de sécurité américaine (NSA) utilisant des logiciels malveillants inconnus jusqu’alors pour accéder à des vulnérabilités spécialement créées dans les téléphones Apple, appelées portes dérobées. Le FSB […] a déclaré que plusieurs milliers de téléphones Apple avaient été infectés, y compris ceux d’abonnés russes.

L’interdiction s’étend désormais à un plus grand nombre de fonctionnaires et de produits

En mars dernier, seuls les iPhones étaient interdits, et seuls les fonctionnaires chargés des élections présidentielles étaient concernés. Mais le Financial Times rapporte que l’interdiction a été étendue à des milliers d’autres fonctionnaires et à tous les produits Apple.

Les autorités russes ont interdit à des milliers de fonctionnaires et d’employés de l’État d’utiliser des iPhones et d’autres produits Apple, dans le cadre de l’intensification de la répression contre l’entreprise technologique américaine pour des raisons d’espionnage. […] L’interdiction des iPhones, tablettes iPad et autres appareils Apple dans les principaux ministères et institutions reflète l’inquiétude croissante du Kremlin et de l’agence d’espionnage du Service fédéral de sécurité face à la recrudescence des activités d’espionnage des agences de renseignement américaines à l’encontre des institutions de l’État russe.

Le FT indique que la popularité des appareils Apple suscite le scepticisme quant au nombre de fonctionnaires qui se conformeront effectivement à l’interdiction. L’interdiction précédente de l’iPhone aurait été largement ignorée.

Même le FSB semble reconnaître que la bataille est rude, puisqu’il n’interdit les appareils Apple que pour le travail, tout en autorisant les fonctionnaires à continuer d’utiliser leurs appareils personnels.

L’avis de Netcost-security.fr

Comme nous l’avons dit précédemment, il est tout à fait crédible que la NSA utilise des logiciels espions comme Pegasus ou Graphite pour pirater les iPhones utilisés par les officiels russes. Il serait même surprenant que ce ne soit pas le cas.

Mais l’idée qu’Apple ait créé une porte dérobée dans les iPhones pour la NSA est tout simplement absurde : C’est l’entreprise qui s’est attaquée au FBI sur ce même sujet.

