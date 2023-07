Samsung dévoile les caractéristiques, le prix et la date de lancement de l’écran ViewFinity S9 5K

Lors du CES 2023 en janvier, Samsung a présenté son moniteur ViewFinity S9 5K. Aujourd’hui, les détails de ce produit qui affrontera le Studio Display d’Apple ont été dévoilés : spécifications complètes, prix et date de sortie au mois d’août.

Conçu pour les professionnels de la création et les consommateurs, le Samsung ViewFinity S9 est doté de caractéristiques telles qu’une dalle 5K, 99% DCI-P3, un moteur d’étalonnage des couleurs intégré, une webcam 4K, et bien plus encore.

Notamment, il est construit en métal comme le Studio Display d’Apple et propose des fonctionnalités qui nécessitent des mises à jour payantes de la part d’Apple, telles que l’ajustement de la hauteur, de l’inclinaison et du pivot, un écran mat, et plus encore.

Caractéristiques du moniteur ViewFinity S9 5K de Samsung

Design métallique élancé

Écran IPS 5K de 27 pouces – 5120 x 2880

99% DCI-P3

600 nits de luminosité

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Temps de réponse de 5 ms

Contraste 1000:1

Finition mate de l’écran

Moteur d’étalonnage des couleurs intégré

Précision moyenne des couleurs Delta E ≦ 21

Connectivité USB-C et Thunderbolt 4 1 port Thunderbolt 4, 3x USB-C, 1x mini DisplayPort Alimentation 90W

Webcam SlimFit 4K intégrée

Haut-parleurs intégrés avec Adaptive Sound+

Samsung Smart Hub à utiliser comme un téléviseur (télécommande incluse)

Hauteur, inclinaison et pivot réglables

100 x 100mm VESA

Prix et date de sortie

Samsung annonce que le moniteur ViewFinity S9 5K sera lancé en août sur samsung.com, bien qu’aucune date précise n’ait encore été communiquée.

Quant au prix, il est fixé à 1 599 dollars. Restez à l’écoute, nous vous donnerons plus de détails dès que le ViewFinity S9 sera disponible à l’achat.

L’avis de Netcost-security.fr

À première vue, on pourrait penser qu’il n’y a pas grand-chose qui puisse inciter les clients d’Apple à choisir le Studio Display, puisque ces deux moniteurs 5K sont proposés à partir de 1 599 $. Cependant, Samsung inclut certaines fonctionnalités pour lesquelles vous devez payer des centaines d’euros de plus avec l’écran Studio Display d’Apple.

Tout d’abord, si vous souhaitez le support réglable en hauteur et en inclinaison d’Apple, le prix passe à 1 999 dollars.

Et si vous souhaitez également la finition en verre nano-texturé moins réfléchissante, l’écran Apple Studio coûte 2 299 $, soit près de 50 % de plus que le Samsung ViewFinity S9.

L’écran de Samsung est également livré en standard avec un support VESA et la webcam 4K pourrait s’avérer meilleure que la webcam 12MP de l’écran Studio d’Apple.

De plus, avec le ViewFinity S9, vous bénéficiez de la fonctionnalité Smart Hub/TV pour une interface utilisateur à double usage.

Dans l’ensemble, le S9 ViewFinity semble être un ensemble convaincant, à la fois en termes de design et de fonctionnalités.

