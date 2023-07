Le Motorola Edge 30 Ultra commence à recevoir la mise à jour Android 13

Le Moto Edge 30 Ultra, le smartphone le plus haut de gamme de la série Edge 30, commence enfin à recevoir la très attendue mise à jour Android 13. Il y a quelques jours, Motorola a lancé le nouveau logiciel pour le Edge 30 Neo et c’est maintenant au tour d’un autre modèle de la série. Il est évident que cette mise à jour s’accompagne d’une multitude de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Android 13 du Motorola Edge 30 Ultra.

Motorola propose le nouveau logiciel au Edge 30 Ultra avec le numéro de version du firmware T1SQ33.15-11-137-10. La taille de la mise à jour est d’environ 1,6 Go. Oui, il s’agit d’une mise à jour importante qui nécessite un gros volume de données pour être téléchargée. Un utilisateur indien de Twitter, Pratimesh Tiwaria confirmé le déploiement de la mise à jour et l’a personnellement reçue. Cela indique que la mise à jour est diffusée progressivement et qu’elle sera disponible pour tous les utilisateurs en temps voulu.

En ce qui concerne les changements, le Moto Edge 30 Ultra reçoit la mise à jour Android 13 avec des fonctionnalités telles que le panneau de personnalisation remanié avec le support de plus de palettes de couleurs, un panneau de notifications mis à jour, un lecteur de musique remanié, le support audio Bluetooth LE, la fonction de langue par application, la permission de notifications d’application, et bien d’autres encore.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’avons pas connaissance de la stabilité de la nouvelle mise à jour. Je vous suggère d’attendre quelques jours pour une mise à jour incrémentale et de l’installer ensuite sur votre téléphone, ou si vous êtes pressé, vous pouvez faire une sauvegarde des données importantes et l’installer ensuite sur votre téléphone.

L’attente est enfin terminée pour les propriétaires de Moto Edge 30 Ultra, vous pouvez enfin mettre à jour votre Edge 30 Ultra vers Android 13. Vous pouvez naviguer dans Paramètres > ; Système > ; Avancé > ; Mises à jour du système et vérifier les nouvelles mises à jour. Comme il s’agit actuellement d’une phase de roulement, vous pouvez attendre quelques jours pour recevoir la notification OTA officielle.

Si la mise à jour n’est pas disponible, vous pouvez attendre quelques jours ou la mettre à jour manuellement. Avant de mettre à jour votre téléphone, veillez à le charger à au moins 50 % et à faire une sauvegarde des données importantes.

