Dites « cheese! La vidéo officielle d’Oppo K11 dévoile le capteur de caméra IMX890

En mai de cette année, Oppo a lancé le K11X, un téléphone de milieu de gamme qui est à peu près la version Oppo du OnePlus Nord CE3 Lite. Cependant, récemment, un nouvel appareil Oppo a passé avec succès plusieurs certifications officielles. Et en y regardant de plus près, ce nouvel appareil s’est avéré être l’Oppo K11, la version non-X de l’appareil récemment sorti.

Toutes ces certifications indiquent que l’Oppo K11 est très proche du lancement. Et aujourd’hui, nous avons été exposés à la vidéo promotionnelle officielle de l’appareil. Cette vidéo ne donne pas seulement des détails sur la conception du téléphone, mais elle a confirmé que le téléphone sera fourni avec un capteur d’appareil photo de qualité phare, l’IMX890.

Un regard plus attentif sur la vidéo officielle d’Oppo K11 et du capteur de caméra

En ce qui concerne la conception de l’Oppo K11, il présente un design élégant et moderne qui rappelle la série Oppo Reno 9. En réalité, le nouveau smartphone s’aligne étroitement sur le modèle OnePlus Nord CE 3 5G, qui vient d’être lancé en Inde.

De plus, la vidéo officielle de l’Oppo K11 révèle que le téléphone sera équipé d’un capteur IMX890. Pour ceux qui se demandent, il s’agit du même capteur principal que celui des appareils Oppo Find X6, une gamme phare connue pour ses capacités d’appareil photo.

Cependant, ce capteur n’a pas dépassé la série phare. En conséquence, l’Oppo K11 sera le premier appareil de milieu de gamme à intégrer l’IMX890. Cela indiquerait que vous pouvez profiter de la plupart des fonctionnalités de l’appareil photo offertes par les appareils phares Find X6 sans avoir à mettre une brèche dans votre portefeuille.

Autres caractéristiques de l’appareil

Si vous n’êtes pas au courant de l’actualité récente concernant l’Oppo K11, l’appareil vise à concurrencer le Honor X50. Ce téléphone d’honneur est au prix de 1399 yuans, soit environ 195 dollars. Cela confirme que le prochain appareil Oppo se situe dans la fourchette de prix moyenne.

L’écran du Oppo K11

Les certifications officielles TENNA et 3C ont confirmé que le K11 comportera un écran de 6,7 pouces. Il s’agit d’un panneau AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD+. Cela indique que l’appareil offrira une expérience visuelle fluide, nette et fluide.

Configuration de la caméra

Les certifications ont également révélé que l’Oppo K11 comportera un appareil photo 16MP à l’avant. Et à l’arrière, Oppo a intégré l’IMX890 50MP, une caméra large 8MP et un capteur de profondeur 2MP. Cette configuration est à égalité avec les dernières versions de milieu de gamme. Cependant, comme vous pouvez le constater, Oppo aura un avantage pour le capteur principal iMX890.

Processeur du Oppo K11

Les certifications n’indiquaient pas directement le nom du SoC. Cependant, nous avons obtenu la fréquence de fréquence et la configuration du processeur. Ainsi, selon les certifications officielles, l’Oppo K11 comportera un processus octa-core qui a une fréquence de fréquence de 2,7 GHz.

Cette configuration correspond à la configuration du Snapdragon 782G. Et Snapdragon 782G est un milieu de gamme haut de gamme. Donc, si Oppo est fourni avec ce chipset, vous pouvez vous attendre à obtenir des performances fluides dans toutes les applications et tous les jeux quotidiens.

Batterie

L’un des points forts de l’Oppo K11 sera sa batterie. Selon les certifications, l’appareil comportera une batterie de 4870 mAh. Sa capacité typique est de 5000 mAh, ce qui indique que le téléphone peut offrir une autonomie fiable avec une seule charge. Pour être exact, cette capacité de batterie est encore meilleure que certains des produits phares actuels.

De plus, l’Oppo K11 sera fourni avec un support de charge rapide de 100 W. Cela vous permettra de faire passer la batterie de 0 à 100% extrêmement rapidement.

Date de sortie

Il n’y a aucune information officielle sur la date de lancement de l’Oppo K11. Cependant, comme nous avons déjà la vidéo officielle et les certifications de l’appareil, le lancement est assez proche. Nous vous tiendrons au courant lorsqu’il y aura des informations plus concrètes concernant le lancement. Alors restez à l’écoute!

