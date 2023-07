Certains des meilleurs clients alternatifs YouTube sans publicités

YouTube a officiellement réprimé les bloqueurs de publicités, laissant aux utilisateurs un accès limité aux vidéos après en avoir visionné seulement trois avec un bloqueur de publicités. Cette mesure semble être un effort stratégique pour encourager les utilisateurs à opter pour YouTube Premium, un service d’abonnement qui offre une expérience sans publicité, la possibilité de stocker les téléchargements hors ligne et plus encore.

Alors que YouTube Premium est raisonnablement prixé dans de nombreux pays, la tendance croissante des plateformes basées sur l’abonnement a rendu certains utilisateurs fatigués de payer pour un autre service « payant ». YouTube laisse les utilisateurs qui ne paient pas avec des publicités pour les forcer à payer pour YouTube Premium.

Dans cet article, nous avons répertorié les meilleurs clients YouTube que nous avons découverts sur le web. Grâce à l’équipe Piped, il existe de nombreuses applications Android et même des clients web pour les utilisateurs de bureau, ainsi qu’un client sans publicité même pour les appareils iOS.

Clipious

Clipous est essentiellement un client Android d’Invidious. Invidious vous permet de vous abonner à des chaînes sur YouTube sans avoir besoin d’un compte Google, mais vous devez le héberger localement.

Clipous est livré avec des serveurs publics inclus dès le départ et vous n’avez presque pas besoin de les configurer manuellement. Lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois, sélectionnez un serveur qui vous convient le mieux en fonction de votre emplacement et vous pouvez commencer à utiliser l’application.

Cette application open source dispose de fonctionnalités telles que la lecture en arrière-plan, la gestion des abonnements et elle possède un design très simple. Il faudra un certain temps pour s’y habituer, car il ressemble un peu à l’application YouTube officielle. L’interface de l’application est assez réactive et fluide, c’est pourquoi nous l’avons incluse dans notre liste. Obtenez Clipious ici.

LibreTube

LibreTube, un autre client YouTube sans publicité, se distingue par son design élégant par rapport à Clipious. Contrairement à Clipious, LibreTube affiche la photo de profil d’une chaîne lors d’une recherche effectuée dans la boîte de recherche de l’application.

Nous l’avons ajouté à notre liste car il possède un design plus élégant et unique par rapport à Clipious, nous pensons que c’est juste une autre application qui vaut la peine d’être essayée. Obtenez LibreTube ici.

NewPipe

NewPipe s’est imposé comme un client YouTube sans publicité fiable depuis un certain temps, offrant non seulement une expérience de visionnage fluide, mais également une gamme de fonctionnalités supplémentaires, y compris des téléchargements de vidéos.

Alors que LibreTube permet également des téléchargements de vidéos, NewPipe se distingue comme l’un des clients YouTube sans publicité les plus stables disponibles. Obtenez-le sur F-Droid ici.

Piped Video – YouTube sans publicité pour ordinateur

Team Piped est en réalité l’équipe logicielle principale pour permettre la création de différentes applications YouTube sans publicité, grâce à leur API, de nombreux développeurs ont construit leurs propres instances.

Pour profiter de YouTube sans publicité, vous pouvez soit visiter la version web de Piped en cliquant ici, soit taper « piped.video » dans la barre d’URL de votre navigateur. Au cas où « piped.video » fonctionne ou charge les vidéos trop lentement, vous pouvez essayer « piped.kavin.rocks » à la place, cliquez ici pour essayer l’autre. Pour accéder à Piped sur votre ordinateur, utilisez simplement l’un des liens fournis ci-dessus.

Yattee

Si vous avez un appareil iOS et que vous souhaitez essayer l’expérience YouTube sans publicité, vous pouvez simplement essayer l’application « Yattee » disponible sur l’App Store. Obtenez l’application soit sur l’App Store ici, soit sur GitHub.

Que pensez-vous des clients sans publicité de YouTube ? Partagez vos réflexions dans les commentaires !

