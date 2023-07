La version américaine du Samsung Galaxy S23 FE ne cherche rien (2)

Comme vous le savez peut-être déjà, le Samsung Galaxy S23 FE arrive au troisième trimestre de cette année. Faisant partie de la gamme FE, ce sera un membre sensé de la série Galaxy S23. En d’autres termes, comme le prédécesseur, il vise à offrir le meilleur rapport qualité-prix.

Cependant, il semble que toutes les régions n’obtiendront pas le même Galaxy S23 FE. Geekbench et les listes de sites Web officiels ont confirmé que l’appareil aura deux versions différentes. L’un d’eux viendra avec Snapdragon 8+ Gen 1, tandis que l’autre comportera Exynos 2200.

Cela dit, comme la version américaine du Galaxy S23 FE est livrée avec Snapdragon 8+ Gen 1, il est assez évident de savoir qui cible Samsung avec cette version. Oui, c’est le Nothing Phone (2) récemment lancé !

À propos des deux versions du Samsung Galaxy S23 FE

Avant d’entrer dans la comparaison entre le téléphone et le Nothing Phone (2), examinons de près les versions. Ainsi, selon Geekbench et les listes officielles du site Web, vous trouverez le Samsung Galaxy S23 FE en deux numéros de modèle. Le premier est le SM-S711B et le second est le SM-S711U1. Ici, le second est probablement un modèle exclusif aux États-Unis. Curieux de savoir comment ?









Si vous regardez les versions précédentes, Samsung a proposé des versions Exynos partout ailleurs qu’aux États-Unis. Cela a frustré les utilisateurs d’autres régions, car la version Snapdragon fonctionne mieux que la déclinaison Exynos. Actuellement, sur le papier, le chipset Exynos 2200 du Samsung Galaxy S23 FE devrait fonctionner de la même manière que le Snapdragon 8+ Gen 1.

Cependant, il y a une différence en termes d’efficacité énergétique. L’Exynos 2200, qui est le même chipset que celui du Galaxy S22 Ultra, est issu du processus de fabrication 4 nm de Samsung. D’autre part, le Snapdragon 8+ Gen 1 est basé sur le processus 4 nm de TSMC. Même si le processus est le même, le processus de TSMC est supérieur en efficacité.

C’est la raison pour laquelle l’Exynos 2200 n’a pas pu suivre la version américaine Snapdragon 8 Gen 1 du Galaxy S22 Ultra. Et nous verrons forcément la même chose se produire avec les versions Galaxy S23 FE car Samsung n’a pas affiné son processus 4 nm.









Cela dit, la bonne nouvelle est que les listes Geekbench ont montré que les autres caractéristiques des versions Galaxy S23 FE sont les mêmes. Cela indique que l’appareil photo, l’écran, la batterie et les autres matériels seront les mêmes, quel que soit l’endroit où vous choisissez le téléphone.

Analyse : Comment le Samsung Galaxy S23 FE américain se comparera-t-il au téléphone Nothing (2) ?

Nothing Phone (2), qui vient de sortir, est fourni avec Snapdragon 8+ Gen 1. C’est le principal point fort de la version américaine du Samsung Galaxy S23 FE, car la liste Geekbench a révélé que le SM-S711U1 viendra avec le même jeu de puces.

En conséquence, le Nothing Phone (2) et la version américaine du Samsung Galaxy S23 FE offriront des performances similaires. Les grandes différences peuvent résider en termes d’appareil photo et de batteries. Comme vous le savez peut-être déjà, Nothing Phone (2) dispose d’un primaire 50MP et d’un ultra large 50MP à l’arrière.

Comparaison des caméras

Bien qu’il n’y ait aucune information officielle sur la configuration de l’appareil photo Samsung Galaxy S23 FE, un rapport de mai suggère que nous verrons un appareil photo 50MP à l’arrière. Cela rendra le capteur principal du téléphone comparable au capteur principal de Nothing Phone (2).

Cependant, les capteurs secondaires du S23 FE seraient identiques à ceux que l’on trouve dans les modèles S22 et S21 réguliers. Cela indique que nous pourrions voir des unités 10MP et 12MP au dos de la prochaine version du téléphone Galaxy.

Actuellement, si Samsung lance effectivement les téléphones avec ces capteurs, le Nothing Phone (2) sera le gagnant en termes d’appareil photo car il dispose d’un appareil photo secondaire de 50 MP à l’arrière.

Comparaison de batterie

Selon une récente certification officielle de la batterie, le Samsung Galaxy S23 FE apportera une batterie de 4500 mAh. Et cette certification officielle a également confirmé que le téléphone apportera une charge rapide de 25 W. En comparaison, le Nothing Phone (2) dispose d’une batterie de 4700 mAh, ce qui indique qu’il offrira une meilleure autonomie que le S23 FE.

De plus, le Nothing Phone (2) arbore une charge rapide de 45 W. Par rapport à la batterie du Samsung S23 FE, la charge rapide de 45 W offrira un temps de charge inférieur. En d’autres termes, le Nothing Phone (2) se chargera plus rapidement que le S23 FE.

Mais tout se résumera au prix

Les caméras secondaires et les caractéristiques de la batterie légèrement meilleures n’auront pas beaucoup d’importance si Samsung propose des prix compétitifs pour le Galaxy S23 FE. Comme vous le savez peut-être déjà, le Nothing Phone (2) a été lancé à 599 $. Pour ce prix, vous obtenez 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle du prix du Samsung Galaxy S23 FE, il serait moins cher que le S22 ordinaire. Et si vous vous souvenez, le Samsung Galaxy S22 a été lancé à 699 $, soit 100 $ de plus que le prix de lancement de Nothing Phone (2).

Actuellement, si Samsung le vend moins cher que le S22 ordinaire et légèrement moins cher que le Nothing Phone (2), il va sans dire que Nothing rencontrera des problèmes sur le marché américain. Mais encore une fois, il n’y a pas d’informations officielles sur les prix du S23 FE.

Il n’est donc pas encore clair s’il offrira un meilleur rapport qualité-prix que le Nothing Phone (2). Restez à l’écoute car nous en couvrirons plus sur le Galaxy S23 FE au fur et à mesure que de nouvelles informations arriveront.

