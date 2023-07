OnePlus Open : le premier pliable de la marque à être lancé le 29 août

Réjouissez-vous, fans de OnePlus qui attendaient avec impatience l’entrée de la marque sur le marché des smartphones pliables ! OnePlus est prêt à lancer son premier pliable, à savoir OnePlus Open, le 29 août.nsider Max Jambor et Smartprix ont confirmé la date de lancement. Dans un mois et demi, nous verrons enfin le combiné dans toute sa splendeur.

Le OnePlus Open sera dévoilé lors d’un grand événement centré à New York avec une diffusion en ligne. OnePlus va poursuivre sa percée aux États-Unis en proposant son tout premier pliable du marché. Avec cela, le OnePlus Open offrira une certaine concurrence à la gamme Galaxy Z Fold de Samsung dans Oncle Sam. Il est important de souligner que le OnePlus Open sera disponible dans le monde entier et rejoindra le marché croissant des smartphones pliables.

OnePlus Open – Les caractéristiques suggèrent un puissant smartphone pliable

Le OnePlus Open embarquera un écran AMOLED externe de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD+. L’écran interne présente une diagonale de 7,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, le téléphone pliable apportera le puissant Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

Côté optique, le OnePlus Open sera équipé d’un capteur principal IMX890 de 50 MP. De plus, il apportera un vivaneau ultra large IMX581 de 48 MP et un téléobjectif de 64 MP avec des capacités de zoom périscope. Le OnePlus Open tirera sa puissance d’une grosse batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide de 67 W. Le pliable exécutera OxygenOS 13 avec des ajustements spéciaux pour l’écran pliable. En réalité, l’expérience logicielle unique que OnePlus offre avec OxygenOS devrait être l’un des principaux arguments de vente de ces appareils face à la concurrence.

Le OnePlus Open a tout ce qu’il faut pour être une excellente option dans le segment pliable. Le prix est encore inconnu, mais le hardware semble être assez impressionnant. OnePlus fera probablement bientôt l’objet d’une intense campagne de marketing pour annoncer sa poussée dans la nouvelle catégorie.

Nous sommes curieux de voir comment la marque se positionnera face aux goûts du Samsung Galaxy Z Fold5 et du Honor Magic V2. Le Galaxy Z Fold5 sera lancé dans quelques semaines et sera le plus gros concurrent de OnePlus.

Actualité mobile et vidéo du moment