Mise à jour du logiciel Nothing Phone (2) : des moments parfaits vous attendent !

Cette semaine, après des mois de teasers, le Nothing Phone (2) est enfin lancé. Bien que l’appareil ne soit pas encore disponible à l’achat en ligne, de nombreux clients l’ont obtenu avec succès via le réseau mondial de boutiques éphémères de Nothing. Et si vous êtes l’un des premiers propriétaires chanceux, vous devriez voir une notification de mise à jour logicielle sur votre appareil.

Actuellement, alors que la plupart des mises à jour après le lancement des téléphones corrigent généralement de petits bugs et problèmes, le cas du Nothing Phone (2) est un peu différent. Selon le changelog (journal des modifications) officiel, la mise à jour logicielle apporte des mises à niveau massives. Et la plupart d’entre eux tournent autour des performances de l’appareil photo du nouvel appareil.

Mises à niveau de l’appareil photo de la mise à jour du logiciel First Nothing Phone (2)

Le changelog (journal des modifications) officiel de la mise à jour logicielle indique qu’elle apporte de nombreuses améliorations liées à l’appareil photo. Par exemple, le mode Portrait Nothing Phone (2) prend désormais en charge le zoom 2x, une fonctionnalité pratique qui fera passer votre photographie de portrait au niveau supérieur.

De plus, avec la mise à jour, Nothing Phone (2) prend désormais en charge la capture de mouvement en mode 50MP, vous permettant d’obtenir plus de détails sur les prises de vue. Nothing a également optimisé l’efficacité HDR « à tous les niveaux » avec la mise à jour. La mise à jour apporte une meilleure clarté photo dans la plage de zoom 4x et 10x.

Mais ce n’est pas tout! Le changelog (journal des modifications) officiel de Nothing Phone (2) indique également que la qualité de la caméra verra une mise à niveau sur les applications tierces. Cela indique que vous devriez obtenir une meilleure expérience de capture d’images avec Snapchat et d’autres applications de médias sociaux.

Enfin, la mise à jour réduit le décalage lors du tournage de vidéos. Les modes de capture vidéo sur le Nothing Phone (2) bénéficient également d’un algorithme de stabilisation amélioré. Cela vous permettra de capturer des vidéos de qualité professionnelle sans avoir à investir dans un cardan ou un autre équipement de stabilisation de caméra.

Autres mises à niveau apportées par la mise à jour du logiciel Nothing Phone (2)

La mise à jour logicielle ne concerne pas uniquement les performances de l’appareil photo du Nothing Phone (2). Il propose également de multiples améliorations sur d’autres départements de l’appareil. Par exemple:

Performances de la batterie et de la charge

Le changelog (journal des modifications) officiel de la nouvelle mise à jour indique que le Nothing Phone (2) offrira de meilleures performances de batterie. Vous obtiendrez une bonne autonomie globale dans des conditions extrêmes, comme dans des environnements trop chauds ou trop froids.

En ce qui concerne les performances de charge, la mise à jour améliore la fonction de charge sans fil et apporte une meilleure cohérence du partage de batterie. Ceux-ci affineront l’expérience de charge sans fil avec le téléphone.

Corrections de sécurité et de bugs

La première mise à jour logicielle de Nothing Phone (2) apporte des améliorations aux mécanismes de déverrouillage du visage et des empreintes digitales. Cela permet à ces fonctionnalités de sécurité d’offrir des performances cohérentes et plus rapides.

Par ailleurs, il corrige les bugs liés au NFC et aux paramètres rapides. Il existe également de nombreuses corrections de bugs sans nom. Par ailleurs, il prend en charge la stabilité du réseau du téléphone et lui permet d’offrir des performances constantes à cet égard.

Interface Glymph, nouveaux fonds d’écran et autres ajustements

Glyph Composer est maintenant disponible dans le Google Play Store. Une fois installé, vous pouvez créer et enregistrer des sonneries de glyphe personnalisées sur le téléphone Nothing (2).

De plus, une fois la mise à jour installée, vous pouvez vérifier la progression des trajets Uber entrants via les glyphes. De plus, la mise à jour apporte plus de widgets que vous pouvez ajouter à votre écran de verrouillage et Always-on-Display (AOD).

Enfin, la nouvelle mise à jour du Nothing Phone (2) apporte de nouveaux fonds d’écran, des sonneries Nothing Machine retravaillées, un mode à une main et de nouveaux sons de notification du Nothing Phone (1).

Vous trouverez également la possibilité de définir vos vignettes de paramètres rapides les plus utilisées directement sur l’écran d’accueil ou l’écran de verrouillage de Nothing Phone (2). Donc, dans l’ensemble, la première mise à jour du téléphone apporte son lot d’améliorations et de fonctionnalités.

