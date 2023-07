Google Bard arrive en Europe en beauté : profitez de la puissance de plus de 40 langues et des chats épinglés

Google étend son chatbot AI appelé Bard à l’Europe et au Brésil. Ce déménagement est considéré comme sa plus grande expansion à ce jour. Il est désormais disponible dans encore plus de langues. En plus de cela, Bard reçoit de nouvelles fonctionnalités liées à la productivité et à la personnalisation.

Lors de l’événement I/O 2023 en mai, Google a présenté Bard avec prise en charge des langues coréenne et japonaise. Désormais, Bard prend en charge plus de 40 langues, dont l’arabe, le chinois (simplifié/traditionnel), l’allemand, l’hindi et l’français. Les utilisateurs de diverses régions peuvent communiquer efficacement avec Bard grâce à son support linguistique étendu.

Google Bard est désormais disponible dans plus de pays en Europe

Google Bard a surmonté avec succès les problèmes réglementaires et est désormais disponible dans les 27 pays d’Europe, ainsi qu’au Brésil. L’entreprise a assuré une expansion en douceur en collaborant activement avec des experts, des décideurs et des régulateurs de la confidentialité tout au long du processus. Leur collaboration et leurs efforts ont permis à Google Bard d’être accessible aux utilisateurs de ces régions tout en respectant les réglementations et les normes de confidentialité applicables.

Nouvelles fonctionnalités ajoutées à Google Bard

Une nouvelle fonctionnalité a été introduite pour Bard par Google. La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de personnaliser le ton et le style des réponses du chatbot. Un menu déroulant, similaire à ceux de Gmail et Docs, a été ajouté à côté des boutons pouce vers le haut/bas. Ce menu propose cinq options pour les styles de réponse : simple, long, court, professionnel ou décontracté.

Lorsqu’un utilisateur sélectionne l’une de ces options, Bard régénère la réponse en conséquence. Bard adapte son ton et son style pour s’aligner sur les préférences choisies par l’utilisateur. Bien qu’actuellement disponible en anglais, Google prévoit d’étendre cette fonctionnalité à d’autres langues dans un proche avenir. Cette amélioration vise à offrir aux utilisateurs une expérience d’interaction plus personnalisée et adaptée avec le chatbot.

En plus de ses fonctionnalités, Bard propose désormais une fonctionnalité de synthèse vocale. Avec cela, les utilisateurs peuvent écouter ses réponses dans plus de 40 langues. Les utilisateurs peuvent écouter les réponses de Bard en appuyant sur l’icône du son dans le coin supérieur droit. Cette fonctionnalité s’avère particulièrement utile lorsque les utilisateurs souhaitent entendre la prononciation correcte d’un mot ou lorsqu’ils souhaitent écouter un poème ou un script. Il ajoute un élément pratique et engageant à l’interaction avec Bard, améliorant l’expérience globale de l’utilisateur.

Fonctionnalités de productivité de Google Bard

Google présente quatre fonctionnalités d’amélioration de la productivité pour Bard. La première fonctionnalité est la possibilité d’épingler des chats, ce qui permet aux utilisateurs d’enregistrer des échanges entiers, y compris des invites et des réponses. Cela permet aux utilisateurs de revoir facilement les recherches passées sans avoir à les recréer à partir de zéro.

La deuxième fonctionnalité permet aux utilisateurs d’avoir plusieurs conversations simultanément. Cela indique que les utilisateurs peuvent s’engager dans plusieurs sessions de chat avec Bard en même temps, ce qui rend plus pratique et efficace le traitement de diverses demandes ou discussions.

Ces fonctionnalités visent à rationaliser l’expérience utilisateur en offrant un accès rapide aux recherches précédentes et en facilitant les capacités multitâches dans l’interface de chat.

Les meilleures idées prennent du temps, parfois plusieurs heures ou jours à créer. Conservez vos threads et épinglez vos threads les plus tests pour que votre processus de création reste fluide.

Pour améliorer l’organisation et la facilité de navigation, Google a introduit une nouvelle barre latérale pour Bard qui présente les conversations épinglées. Ces conversations épinglées peuvent être renommées selon les préférences de l’utilisateur. La disposition de la barre latérale consiste en un bouton « Nouveau chat » en haut. Suivie de la section « Épinglé », où les utilisateurs peuvent trouver leurs conversations enregistrées. De plus, il existe une section pour les conversations « récentes », permettant un accès rapide aux interactions récentes.

Google a apporté des modifications à l’interface utilisateur de Bard

En termes de modifications de l’interface utilisateur, Google a déplacé l’activité Bard, la FAQ et d’autres paramètres dans le coin supérieur droit. Cet ajustement vise à fournir une expérience utilisateur plus simple et intuitive en plaçant les paramètres et informations importants dans un emplacement facilement accessible. Ces modifications contribuent à améliorer le flux de travail et la facilité d’utilisation de l’interface de chat Bard.

Partager des conversations de barde avec des amis

Google a introduit la possibilité de créer des liens vers les réponses de Bard, offrant aux utilisateurs un moyen pratique de partager leurs idées et leurs créations avec d’autres. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de générer des liens spécifiques menant directement à une réponse particulière de Bard. En partageant ces liens, les utilisateurs peuvent facilement présenter et communiquer des informations spécifiques, des invites ou des conversations avec d’autres. Cela aide à promouvoir la collaboration et le partage efficace des connaissances. Il offre un moyen transparent de référencer et d’échanger des informations de Bard avec des collègues, des amis ou toute autre personne susceptible de trouver le contenu précieux.

Les liens partageables permettent de voir votre chat et toutes les sources à portée de clic afin que les autres puissent voir de manière transparente ce que vous avez créé avec Bard.

Le codage Python est simplifié avec Google Bard

Dans une extension de ses capacités, Bard offre désormais la possibilité d’exporter du code Python vers Replit, en plus de son intégration existante avec Google Colab. Cela indique que les utilisateurs peuvent facilement exporter leur code Python généré lors de leurs interactions avec Bard directement vers Replit, une plate-forme de codage en ligne populaire. Cela permet aux utilisateurs de continuer à travailler et à exécuter leur code Python dans l’environnement Replit, étendant encore l’utilité et la polyvalence de Bard.

De plus, il est important de souligner que ces fonctionnalités sont disponibles dans plus de 40 langues, garantissant une large portée et une accessibilité pour les utilisateurs du monde entier. Quel que soit le langage utilisé, les utilisateurs peuvent bénéficier de l’intégration transparente avec Replit et de la possibilité d’exporter du code Python pour un développement et une exécution ultérieurs.

Intégration de Bard avec Google Lens

De manière passionnante, Bard est maintenant intégré à Google Lens, et cette fonctionnalité est actuellement en ligne. Les utilisateurs peuvent télécharger des images en appuyant sur le bouton plus à côté du champ de texte et poser des questions ou rechercher des informations sur les images téléchargées. Avec Google Lens offrant de puissantes capacités de reconnaissance d’objets, Bard peut aider à identifier les objets dans les images. De plus, Bard peut même générer des légendes pour les images, ajoutant une couche supplémentaire de contexte et d’informations.

Il est important de noter que cette intégration de Google Lens avec Bard est actuellement disponible en anglais. En tirant parti des capacités combinées de Google Lens et Bard, les utilisateurs peuvent explorer une nouvelle dimension des interactions visuelles, en extrayant des idées et des informations à partir d’images de manière conversationnelle.

