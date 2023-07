ZTE et China Mobile utilisent le réseau 5G pour connecter Kekexili, une région inhabitée

Marque chinoise, ZTE est une entreprise populaire qui se concentre sur les solutions de technologies de l’information et de la communication. La société a récemment publié un communiqué de presse sur son accord avec le parc national de Sanjiangyuan, China Mobile et China Tower. Selon ZTE, il s’associe au parc ainsi qu’aux deux opérateurs pour offrir une couverture 5G à la station de protection du lac Zhuonai à Kekexili. Selon l’UNESCO, Kekexili ou Hoh Xil possède le plus grand et le plus haut plateau du monde. L’UNESCO indique également que cette région possède également le site du patrimoine naturel mondial le plus élevé et est connue pour ses énormes ressources fauniques. ZTE affirme que c’est le début d’une nouvelle ère dans la protection des animaux et la surveillance écologique. Cela est dû au fait que le réseau 5G relie désormais Kekexili au monde.

ZTE affirme également que le nouveau réseau 5G est une sorte de bouclier caché qui maintient le précieux écosystème de Kekexili. La société a donné un exemple où le réseau 5G sera d’une grande aide. Ça disait

« La « maternité des antilopes tibétaines » est connue sous le nom de lac Zhuonai, situé au centre de Kekexili. Des dizaines de milliers d’antilopes tibétaines femelles parcourent chaque année de grandes distances de mai à juillet pour accoucher près du lac Zhuonai. Afin de protéger les antilopes tibétaines, le lac Zhuonai agit comme un point de suivi et de relais crucial. Le personnel de sécurité de la station doit patrouiller dans la région pendant une période plus longue ».

Dans le passé, les téléphones satellites étaient utilisés pour les patrouilles, ce qui entraînait de nombreux temps d’arrêt pour l’équipage. En raison de l’absence d’accès à Internet, assurer la sécurité de l’équipage était vraiment difficile. Cela affecte également fortement le travail de l’équipe de patrouille. Cependant, avec le lancement du nouveau réseau 5G, ils peuvent désormais parler librement dans le parc tout en obtenant des informations en temps réel de la station de contrôle.

Premier appel vidéo effectué dans la région

ZTE et China Mobile rapportent qu’avec la configuration du réseau 5G, le premier appel vidéo dans la région a été effectué. Les marques ont déclaré que le projet avait été clôturé avec succès avec des normes, une efficacité et une qualité incroyables. Cela vient après plus de vingt jours d’efforts, permettant une fin en douceur du premier chat vidéo dans cette vaste zone déserte.

Configuration du réseau 5G de la station de protection du lac Zhuonai

L’installation de la station de base 5G à la station de protection du lac Zhuonai a commencé début mai. Le terrain hostile, marqué par le pergélisol, les vents violents, le froid extrême et la haute altitude, présente des enjeux majeurs pour les solutions techniques et les performances des équipements. Un certain nombre d’obstacles ont été résolus grâce à une coopération étroite entre China Mobile et ZTE. Cela inclut les travailleurs confrontés à l’hypoxie, au mal de l’altitude et aux retards de la faune. Le

Deux bandes de fréquences sont utilisées par la station de base 5G construite au lac Zhuonai pour équilibrer capacité et couverture. Avec une seule station de base, la bande 700 MHz et la technologie de couverture ultra longue portée 5G peuvent couvrir toute la région du lac Zhonai dans un rayon de plus de 10 km. La bande 2,6 GHz est également capable de servir 32 téléchargements vidéo HD. Cela répond aux besoins élevés en bande passante pour le backhaul vidéo HD autour de la station de protection.

Des relais micro-ondes à large bande passante et longue distance sont utilisés dans la transmission de la station de base. Cela permet un seul saut de propagation de plus de 57 km. Tous les équipements du site sont également résistants à l’énergie solaire, au vent et à la température. La marque affirme également que les engrenages ont une conception capable de résister à des vents allant jusqu’à 11 mètres par seconde.

Mots de China Mobile et du directeur adjoint du parc

Selon Hu Bo, directeur général de China Mobile, le travail de protection à Kekexili pose un énorme problème. Il a dit

« Étendre la couverture du réseau 5G chinois aux zones inhabitées pour soutenir la protection de l’environnement et améliorer la gestion intégrée des zones protégées est depuis longtemps un objectif pour China Mobile. Actuellement, la vitesse de transmission Internet maximale autour de la station de protection est de 860 Mbps. Les réseaux 5G de haute qualité apportent de nombreux avantages. Ils permettent l’observation en temps réel des naissances d’antilopes tibétaines, assurant une surveillance cruciale de la faune. De plus, ils empêchent le personnel de protection d’être isolé dans des environnements difficiles, favorisant leur sécurité et leur bien-être. De plus, la technologie 5G ouvre des possibilités pour la protection future de l’environnement, la surveillance écologique, les expéditions scientifiques et les changements dans la gestion des aires protégées ».

Le directeur adjoint de l’administration du parc national de Sanjiangyuan, Sun Lijun ajoute

« Le déploiement de la 5G est une étape cruciale vers une gestion intelligente des parcs nationaux. Il améliorera considérablement l’efficacité de la gestion scientifique dans les parcs nationaux et établira un mécanisme plus complet de protection et de recherche à Kekexili ».

À l’avenir, le parc national de Sanjiangyuan, China Mobile, China Tower et ZTE travailleront encore plus étroitement ensemble pour protéger les sites du patrimoine mondial en utilisant les technologies de communication. Ensemble, ils veulent poursuivre les efforts de préservation de l’environnement et de développement durable en formant une société écologique locale.

Comment le réseau 5G aide-t-il à protéger l’écosystème de Kekexili

Le réseau 5G contribue à protéger l’écosystème de Kekexili de la manière suivante :

1. Agit comme un bouclier invisible : les retours de ZTE affirment que le réseau 5G dans cette zone est un bouclier qui assure la sécurité de toute la zone. Cela indique simplement que le réseau offre une couche de sécurité à la zone. Ceci est très nécessaire pour que la vie des animaux soit en sécurité et cela protège également les plantes.

2. Assure la sécurité des animaux et contrôle l’écologie : Le lancement du réseau 5G à Kekexili est utilisé pour connecter la région au monde avec la 5G. Cela aide non seulement à garder la région sous contrôle, mais également à assurer la sécurité des animaux. Cela indique que le réseau permet de surveiller la région et les animaux qui y vivent. Cela est nécessaire pour conserver la zone.

3. Relie les régions sauvages : Le réseau 5G relie les régions sauvages où les personnes ne restent pas pour les efforts de conservation pertinents. Cela indique que le réseau offre un moyen de transfert de données et d’informations entre différentes parties de la zone. Ceci est essentiel pour assurer la sécurité de la région et pour contrôler la région.

Derniers mots

ZTE, China Mobile et le parc de Hoh Xil, en Chine, se sont associés pour garantir que les zones désertes du parc disposent désormais d’un réseau 5G. C’est très bien car les animaux peuvent être plus en sécurité et la région peut être en bon état. Avec le réseau 5G, les agents de sécurité du parc peuvent envoyer des informations depuis les parties profondes du parc pour obtenir de l’aide. À l’heure actuelle, l’étude de cas pour ce réseau provient de ZTE, China Mobile et des autorités du parc. Comme il s’agit d’un espace réservé, vous n’aurez aucune étude de cas privée en dehors de ce rapport officiel.

