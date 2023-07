TSMC affirme que les emplois aux États-Unis sont préservés et que les salaires sont sûrs, même si l’usine d’Arizona en difficulté accueille davantage de talents taïwanais.

En bref : Le projet d’usine de TSMC en Arizona ne s’est pas déroulé sans heurts pour le géant des puces. Après avoir appris que l’entreprise prévoyait de faire venir davantage d’employés de son pays d’origine, Taïwan, pour accélérer la construction, elle a publié une déclaration dans laquelle elle promet que les travailleurs américains ne risquent pas de perdre leur emploi ou de voir leur salaire réduit. TSMC a également démenti les affirmations selon lesquelles de graves problèmes de sécurité auraient entraîné des décès dans l’usine.

En 2020, TSMC a annoncé qu’il investirait jusqu’à 40 milliards de dollars dans la construction de deux usines de fabrication de puces avancées – utilisant les procédés 4nm et 3nm – en Arizona, ce qui en réalité l’un des plus importants investissements étrangers de l’histoire des États-Unis.

TSMC a déclaré que la construction des deux usines en Arizona créerait des milliers d’emplois aux États-Unis, mais l’entreprise a annoncé plus tôt cette année qu’elle faisait venir des travailleurs de Taïwan pour accélérer la construction. La société de semi-conducteurs a déclaré que les travailleurs actuels de la construction ne seraient pas affectés par cette décision, mais des sources affirment qu’ils ont l’impression que TSMC essaie de les remplacer ou de réduire leur salaire.

Dans une déclaration à AZ Family, TSMC a indiqué qu’elle avait besoin d’une expertise qualifiée pour des activités de construction spécifiques sur le site d’Arizona, étant donné qu’elle utilise désormais les équipements les plus avancés. C’est pourquoi elle a fait appel temporairement à des talents spécialisés dotés d’une solide expérience – qui sont titulaires d’un visa E-2 – pour soutenir le travail et accélérer le projet.

Bien que le nombre de travailleurs venant de Taïwan en Arizona n’ait pas été déterminé, TSMC a réitéré sa déclaration précédente selon laquelle cette mesure n’aura aucune incidence sur les 12 000 travailleurs actuellement présents chaque jour sur le site, ni sur les embauches effectuées aux États-Unis.

Le mois dernier, nous avons appris que TSMC n’avait qu’un taux d’approbation de 27 % sur Glassdoor, la plateforme où les employés actuels et anciens évaluent les entreprises de manière anonyme, avec des plaintes concernant les journées de douze heures, les quarts de travail fréquents le week-end et un équilibre « brutal » entre vie professionnelle et vie privée.

Le président de TSMC, Mark Liu, a réagi au communiqué en déclarant que l’entreprise ne demandait pas aux employés américains de se conformer aux mêmes normes de culture du travail que celles observées à Taïwan, ce qui laisse entendre que les employés américains ont la vie plus facile que ceux du pays asiatique.

La sécurité de l’usine de l’Arizona a également été remise en question après des communiqués d’accidents et des déclarations faisant état de deux décès, bien que l’un d’entre eux ait été causé par une surdose de drogue dans des toilettes Port-A-Jon. TSMC a nié qu’il y ait eu des décès. « À Phoenix, il n’y a eu aucun accident du travail mortel depuis le début de la construction », a écrit un porte-parole.

Le département de la sécurité et de la santé de l’Arizona (ADOSH) a déclaré qu’il ne disposait d’aucun communiqué faisant état de décès, d’hospitalisation, d’amputation ou de perte d’un œil de la part d’employés de TSMC sur le site, ce dont il est légalement tenu de faire le suivi. Mais The Prospect écrit qu’il peut être difficile de confirmer les blessures en raison du nombre de travailleurs, y compris les entrepreneurs et les sous-traitants, sur le site, et qu’il y a eu de nombreux accidents impliquant des charges lâchées depuis des grues.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :