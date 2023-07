Les acteurs sont désormais en grève, Apple et d’autres studios hollywoodiens n’étant pas parvenus à un accord avec la Screen Actors Guild (Guilde des acteurs)

La WGA s’est mise en grève en mai dernier. Aujourd’hui, les acteurs hollywoodiens rejoignent les scénaristes sur les piquets de grève. C’est la première fois depuis les années 1960 que les deux syndicats sont en grève en même temps.

L’Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui représente Apple TV+ et les autres studios hollywoodiens, n’est pas parvenue à un accord avec la Screen Actors Guild. La SAG a déclaré qu’elle négociait une meilleure rémunération pour les émissions en streaming et des protections contre l’utilisation de l’IA dans les émissions télévisées et les films.

Le SAG et l’AMPTP ont négocié pendant environ un mois mais ne sont pas parvenus à un accord. La SAG a déclaré que les studios ne bougeraient pas sur des questions clés, telles que les rémunérations résiduelles pour les émissions en continu et les politiques relatives à l’utilisation de l’IA générative.

Comme nous l’avons écrit dès le début de la grève des scénaristes, l’impact direct pour Apple est l’effet sur le pipeline de production de contenu de l’Apple TV+.

La grève des scénaristes avait déjà entraîné l’arrêt de la production de nombreux projets. Mais à la suite de la grève des acteurs, la production de toutes les émissions de télévision et de tous les films scénarisés d’Hollywood va désormais cesser.

Pendant toute la durée de la grève, tous les acteurs ne travailleront pas, que ce soit sur le plateau ou dans le cadre d’activités promotionnelles. Cette mesure a naturellement un impact sur le développement de tout projet Apple TV+ scénarisé dont le tournage n’est pas encore terminé, et limite la capacité d’Apple à promouvoir ses émissions en vue de la prochaine saison des récompenses.

On ne sait pas exactement combien de temps dureront les grèves. Jusqu’à présent, il ne semble pas que les studios aient été disposés à modifier leur position. Les guildes et les studios restent très éloignés sur la plupart des questions en cours de négociation. L’AMPTP n’a même pas discuté avec la WGA depuis le mois de mai.

Pour atténuer la perturbation du contenu à regarder par les abonnés, certains analystes du secteur s’attendent à ce que les diffuseurs s’appuient davantage sur des séries internationales (faisant appel à des acteurs qui ne sont pas membres de la SAG) ou sur des séries de téléréalité non scénarisées. Un service comme Netflix, bien implanté à l’étranger, peut plus facilement gérer ce type de contenu. Apple est plus vulnérable, et il y a déjà des signes que TV+ a ralenti son déploiement de nouveaux contenus originaux en prévision de la grève.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :