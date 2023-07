Ratchet & ; Clank : Rift Apart pour PC utilisera la compression GPU DirectStorage 1.2, la configuration requise est révélée

Que s’est-il passé ? À deux semaines de la sortie sur PC de Ratchet & Clamp ; Clank : Rift Apart, les développeurs Insomniac et Nixxes ont dévoilé les caractéristiques matérielles complètes. La façon dont le portage gère le stockage et le chargement est particulièrement intéressante : il utilise la dernière API DirectStorage de Microsoft tout en s’adaptant aux disques durs pour prendre en charge le mécanisme de chargement de l’environnement unique du jeu.

L’adaptation PC de Ratchet & ; Clank : Rift Apart, dont le lancement est prévu le 26 juillet, sera l’un des premiers titres PC à utiliser DirectStorage 1.2 et la compression basée sur le GPU. Ces avancées visent à offrir des temps de chargement comparables à ceux dont ont bénéficié les utilisateurs des consoles PlayStation 5 et Xbox Series au cours des deux dernières années. Il sera intéressant de voir comment le jeu et l’API se comportent sur différents modèles de disques SSD et HDD.

Pour ceux qui ne connaissent pas, DirectStorage est une API utilisée par Microsoft sur les consoles de la série Xbox qui exploite le SSD NVMe interne du système pour permettre des temps de chargement ultra-rapides. L’outil est récemment devenu disponible pour les développeurs sous Windows, leur permettant d’utiliser le GPU d’un système pour traiter les données beaucoup plus rapidement que le CPU. À l’heure actuelle, Forspoken est le seul titre PC notable qui intègre DirectStorage, mais la fonctionnalité sera finalement implémentée dans Diablo IV.

Cliquez pour agrandir

La confirmation est venue d’un billet de blog, aujourd’hui supprimé, dans lequel Nixxes expliquait les améliorations apportées au jeu. Le système de chargement de la version PC est particulièrement remarquable en raison de sa capacité à charger de manière transparente de nouveaux environnements presque instantanément lorsque les joueurs traversent des portails. Sony avait initialement attribué cette fonctionnalité au SSD de la PS5.

Par conséquent, certains ont supposé que le portage PC nécessiterait un SSD. Cependant, la fiche technique complète (ci-dessus) et le billet de blog ont confirmé que le jeu prend en charge les disques SSD et HDD SATA. Bien que les disques NVMe tirent le meilleur parti de DirectStorage, les disques SSD SATA peuvent également en bénéficier, et le dernier SDK DirectStorage introduit une fonctionnalité appelée buffered IO mode qui améliore le chargement des disques durs.

Nixxes, Insomniac et Sony ont présenté fin mai les autres améliorations apportées à Ratchet & Clank sur PC. Il s’agit notamment des ombres et des reflets par traçage de rayon, des communiqués d’aspect multiples, du DLSS 3, du FSR 2, du XeSS et du retour haptique via la manette DualSense.

La configuration requise semble raisonnable par communiqué à d’autres titres majeurs sortis en début d’année. Pour un jeu en 1440p sans ray tracing, une NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ou une AMD Radeon RX 6800 suffira, bien que Nixxes suggère un minimum de 3070 ou 6800 XT pour le ray tracing. Pour la plupart des résolutions, 16 Go de RAM suffisent, bien que le jeu recommande 32 Go pour atteindre 60 images par seconde en 4K avec les paramètres maximum. La fiche technique suppose que les joueurs utiliseront des méthodes de super-résolution, mais ne mentionne pas la génération d’images DLSS 3. L’espace de stockage minimum requis est de 75 Go.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :