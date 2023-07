Le MMORPG vintage The Realm Online évite l’arrêt de ses activités grâce à un nouveau propriétaire

En bref : L’un des plus anciens jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG) a fermé ses portes après près de trois décennies d’existence, mais son retour semble imminent après qu’un acheteur est venu à la rescousse à la onzième heure.

The Realm Online est si ancien qu’il a été qualifié de MUD graphique lors de son lancement en 1996. MUD indique « multi-user dungeon » (donjon multi-utilisateurs) et était la nomenclature courante pour ce genre de jeu avant que les jeux massivement multijoueurs et autres ne se propagent. The Realm Online était à l’origine supervisé par Sierra On-Line, mais a connu de nombreux propriétaires au fil des ans, dont Codemasters et Rat Labs.

Le jeu précède d’autres jeux similaires qui ont connu un grand succès, notamment Ultima Online (septembre 1997) et EverQuest (mars 1999). Sans son influence, nous n’aurions probablement pas de MMO comme World of Warcraft ou Final Fantasy XIV.

Dans un message publié sur Facebook le 21 juin, Norseman Games, détenteur de la propriété intellectuelle de The Realm Online, a déclaré qu’il n’était pas parvenu à s’entendre avec le développeur et exploitant actuel, Realm Worlds. En conséquence, le serveur du jeu sera mis hors ligne à partir du 30 juin, bien qu’un « ancien serveur » appelé Despothes’ Grove sera migré vers leur infrastructure en nuage et restera opérationnel à l’avenir.

Le 29 juin (un jour avant la fermeture prévue), un message de suivi a révélé que The Realm Online avait été racheté par une entité anonyme. De plus amples informations ont été communiquées le 10 juillet sous la forme d’une FAQ sur le site officiel du jeu.

Le nouveau propriétaire, Virtual World Holding Company, LLC, a déclaré que le jeu sera payant lorsqu’il sera relancé. L’équipe a déclaré qu’elle travaillait sans relâche pour publier le client du jeu et ouvrir le serveur au public, mais qu’elle adoptait une approche prudente pour garantir un lancement en douceur. Pour l’instant, l’objectif principal est de mettre en place le jeu principal et de le faire fonctionner.

La dernière mise à jour – un message du nouveau concepteur principal du jeu – a été publiée le 11 juillet, mais ne mentionne pas la date de retour de The Realm Online.

