Parmi toutes les rumeurs concernant l’iPhone 15 Pro, il n’y en a que deux qui m’intéressent vraiment

Nous avons entendu de nombreuses rumeurs concernant l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro. Comme l’a rapporté Netcost-security.fr à plusieurs reprises, Apple prévoit un design rafraîchi avec des bords légèrement incurvés, ainsi qu’un nouveau cadre en titane pour les modèles Pro. Il y a également des rumeurs selon lesquelles toute la gamme serait équipée de l’interface Dynamic Island et de l’USB-C. Mais parmi toutes ces rumeurs, il n’y en a que deux qui m’intéressent vraiment.

Ce que disent les rumeurs sur l’iPhone 15 Pro

Permettez-moi de me concentrer sur les modèles Pro, puisque ce sont les téléphones phares d’Apple. Si les rumeurs sont exactes, l’iPhone 15 Pro aura un design légèrement nouveau, avec des bords plus arrondis et des bordures plus fines autour de l’écran. À part cela, le téléphone ne sera pas trop différent des iPhones actuels en termes de design et de taille. L’écran conservera les mêmes technologies et le même Dynamic Island que l’iPhone 14 Pro.

Des rumeurs faisaient état de nouveaux boutons de volume haptiques, mais il semble qu’Apple ait abandonné cette idée et reporté ses plans pour les modèles 2024. Néanmoins, les rumeurs suggèrent toujours que le bouton de mise en sourdine deviendra un « bouton d’action » similaire à celui qu’Apple a introduit avec l’Apple Watch Ultra l’année dernière.

D’autres rumeurs font état du remplacement du port Lightning par l’USB-C, de batteries plus volumineuses, d’une nouvelle lentille périscopique sur le modèle Pro Max et de nouvelles couleurs.

Je suis déçu par l’iPhone 14 Pro Max

En tant que personne qui met à jour son iPhone chaque année, j’ai l’habitude de ne pas m’enthousiasmer pour les nouveaux modèles, car les changements sont de moins en moins significatifs. Pourtant, je considère l’iPhone 14 Pro Max comme l’une des mises à jour les plus décevantes de tous les temps – encore une fois, du point de vue de quelqu’un qui avait un iPhone 13 Pro Max.

L’île dynamique est sympa, mais avec le temps, je me rends compte que c’est plus un gadget qu’autre chose. Cela ne change pas vraiment la façon dont j’interagis avec mon iPhone. Et par rapport à Mi 13 Pro Max, j’ai l’impression que l’iPhone 14 Pro Max s’est dégradé sur certains points. C’est là qu’interviennent deux rumeurs importantes concernant l’iPhone 15 Pro Max : les appareils photo et la batterie.

Je dois être honnête. La batterie de l’iPhone 14 Pro Max est nulle. Avec l’iPhone 13 Pro Max, je pouvais utiliser mon téléphone toute la journée et il lui restait de la batterie pour le lendemain. L’iPhone 14 Pro Max, en revanche, m’oblige à recharger mon téléphone au moins deux fois par jour. La meilleure preuve en est qu’Apple elle-même promeut l’iPhone 14 Plus – et non le 14 Pro Max – comme l’iPhone ayant la plus longue durée de vie de la batterie.

La capacité de la batterie de l’iPhone 14 Pro Max est à peu près la même que celle du 13 Pro Max (4352mAh contre 4323mAh). Cependant, l’iPhone 14 Pro Max est le premier à disposer d’un écran toujours allumé, ce qui indique qu’il consomme plus de batterie que son prédécesseur. Bien sûr, je pourrais désactiver cette fonction, mais quel est l’intérêt d’acheter un nouveau téléphone et de désactiver l’une de ses principales nouveautés ?

Je pense aussi que cela est dû en partie à une mauvaise optimisation logicielle (iOS 16 n’était pas une bonne version) et à la puce A16 Bionic qui n’apporte pas de grandes améliorations par rapport à l’A15.

Parlons des appareils photo

J’ai toujours préféré avoir des iPhones parce que j’utilise beaucoup l’appareil photo de mon téléphone. Mais ces dernières années, la concurrence a fait du bon travail avec les appareils photo, tandis qu’Apple s’est contenté de faire l’essentiel – et parfois de gâcher des choses qui étaient parfaites. Nous avons besoin d’une option pour désactiver la fonction Smart HDR, Apple.

Mais une chose qui me déçoit vraiment avec l’iPhone, c’est l’absence d’un bon zoom. Depuis l’iPhone 7 Plus, Apple a investi dans des téléobjectifs pour un zoom optique de meilleure qualité. À l’époque, disposer d’un tel zoom sur un téléphone changeait la donne. Mais au fil des ans, la concurrence a investi dans des technologies permettant d’aller beaucoup plus loin en matière de zoom optique sur les téléphones.

L’iPhone 14 Pro a introduit un zoom numérique 2x grâce au nouveau capteur 48MP (une fonctionnalité intéressante, je dois dire) et a conservé le même téléobjectif 3x que l’iPhone 13 Pro. J’utilise beaucoup le zoom, et à ce stade, le zoom de l’iPhone est médiocre.

Photo d’un avion volant à 5 000 pieds prise avec un zoom 10x sur le Galaxy S23 Ultra.

Des entreprises comme Google et Samsung proposent déjà depuis des années des téléphones dotés d’un objectif périscopique, qui permet un zoom optique jusqu’à 10x. Combinés à l’IA et au zoom numérique, ces téléphones offrent des portées de zoom allant jusqu’à 100x. En tant qu’observateur d’avions, cet aspect de l’appareil photo de l’iPhone me déçoit vraiment.

L’iPhone 15 Pro Max pourrait résoudre ces deux problèmes

Selon une rumeur récente, Apple va augmenter la capacité de la batterie sur tous les modèles d’iPhone 15. En ce qui concerne le modèle Pro Max, la batterie devrait passer de 4352mAh à 4852mAh, soit une augmentation d’environ 10%. Combinée à la puce A17, la première à être construite avec la technologie 3nm, l’autonomie de la batterie pourrait retrouver les bons niveaux de l’iPhone 13 Pro Max.

Parallèlement, il semble que l’iPhone 15 Pro Max (et uniquement le modèle Pro Max) sera doté d’un nouvel objectif périscopique pour un meilleur zoom optique. La plage de zoom de la nouvelle caméra n’est pas encore claire, mais les analystes disent qu’elle se situera quelque part entre 5x et 6x le zoom.

Je ne me soucie guère du nouveau design ou des nouvelles couleurs, et les performances ne sont un problème pour aucun des iPhones actuels. L’USB-C et des bordures plus fines autour de l’écran seront appréciables, mais j’espère vraiment que l’iPhone 15 Pro Max aura une meilleure autonomie et des appareils photo qui me redonneront envie de prendre des photos avec un iPhone.

Et vous ? Qu’attendez-vous des nouveaux iPhones ? Faites-le moi savoir sur nos réseaux sociaux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :