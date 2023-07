La comédie policière The Afterparty revient pour une saison 2, voici comment la regarder

Apple TV+ présente aujourd’hui de nouveaux épisodes de la série comique à succès The Afterparty, qui revient pour une deuxième saison. La série s’articule autour d’un mystère de type « whodunnit », mais avec une particularité : chaque épisode est raconté à travers un genre cinématographique différent.

La deuxième saison de The Afterparty est une suite libre de l’histoire de la première saison, les téléspectateurs peuvent facilement reprendre la nouvelle saison sans avoir à regarder toute la première saison avant.

La saison 2 voit le retour du personnage de Tiffany Haddish en tant qu’enquêteur principal, le détective Danner, ainsi que le couple Aniq et Zoe, joué par Sam Richardson et Zoe Chao. Cependant, le reste du casting de la saison 2 est entièrement nouveau et comprend des noms prestigieux tels que Zach Woods, Paul Walter Hauser, Elizabeth Perkins, Jack Whitehall, Ken Jeong et bien d’autres encore.

Lors du meurtre de la première saison, une célébrité avait été poussée d’un balcon lors d’une fête de réunion d’anciens élèves. Cette fois-ci, le meurtre a lieu pendant le mariage de la sœur de Zoe. Le mystère se dévoile au fil des dix épisodes, avec des genres tels que le thriller érotique, une fable romantique à la Jane Austen, un casse à la Ocean’s Eleven, et bien d’autres encore.

Comment regarder The Afterparty

Vous pouvez regarder The Afterparty exclusivement sur l’application Apple TV avec un abonnement Apple TV+. Regardez Apple TV sur des appareils tels que l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Amazon Fire stick, le Roku stick, la PlayStation, la Xbox, les téléviseurs intelligents et bien plus encore. Les utilisateurs d’Android et de PC peuvent également regarder la série dans un navigateur web sur tv.apple.com.

La deuxième saison de The Afterparty débute aujourd’hui avec les deux premiers épisodes. Le reste de la saison de dix épisodes sera diffusé chaque semaine, le mercredi, jusqu’au 6 septembre.

Parmi les autres sorties notables à venir sur Apple TV+ ce mois-ci, citons une nouvelle saison de Foundation, une épopée de science-fiction, un documentaire sur la légende de la NBA Stephen Curry, et une vision humoristique de l’engouement pour les Beanie Babies des années 90 dans The Beanie Bubble. Découvrez tout ce qui sera bientôt disponible dans notre guide TV+.

