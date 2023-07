Xiaomi s’apprête à lancer la voiture MS11 en 2024 avec une technologie de puce avancée

Xiaomi, la célèbre entreprise technologique, fait des progrès significatifs sur le marché des véhicules électriques (VE). Selon un article récent du blogueur Weibo Digital Chat Station, Xiaomi prépare la sortie de son premier VE en 2024. Les puces développées en interne par l’entreprise et une architecture avancée de système voiture-machine accompagneront ce véhicule révolutionnaire. Cet article explore en détail les plans de Xiaomi pour les VE et met en lumière les développements clés qui ont conduit à ce lancement très attendu.

Investissements dans les batteries électriques et la conduite autonome

En juin 2021, Xiaomi a réalisé des investissements stratégiques dans plusieurs entreprises actives dans les technologies de batteries électriques et de conduite autonome. Ces investissements ont démontré l’engagement de Xiaomi à renforcer sa présence dans l’industrie des VE. Notamment, le 22 septembre 2021, la valorisation de Xiaomi a atteint environ 2 milliards de dollars suite à son investissement dans Black Sesame Smart, une entreprise spécialisée dans les puces de traitement des informations pour la conduite autonome.

Annonce du PDG et projets futurs d’introduction en bourse

Le PDG du groupe Xiaomi, Lei Jun, a officiellement annoncé l’entrée de l’entreprise dans le secteur automobile le 30 mars 2021, marquant ainsi le début d’un voyage ambitieux. Depuis lors, Xiaomi travaille diligemment sur son projet de VE. Selon le partenaire et président du groupe Xiaomi, Lu Weibing, l’entreprise vise à introduire officiellement son VE durant le premier semestre de l’année à venir, renforçant ainsi son engagement à devenir un acteur clé du marché des VE.

Des blogueurs enthousiastes ont captivé l’attention des passionnés de VE en partageant des photos des voitures de Xiaomi lors de tests sur route. Ces images donnent un aperçu des progrès réalisés par Xiaomi et offrent un aperçu des fonctionnalités et du design que les consommateurs peuvent attendre de leur prochain VE.

L’entrée de Xiaomi dans l’industrie des véhicules électriques représente un développement passionnant, stimulé par des investissements stratégiques et une technologie de pointe. Avec le lancement prévu de son premier VE en 2024, Xiaomi vise à se positionner sur un marché concurrentiel et à proposer aux consommateurs des véhicules électriques innovants et de haute qualité. Alors que Xiaomi continue de repousser les limites et d’introduire sa technologie de puce avancée et son architecture de système voiture-machine, l’entreprise est prête à avoir un impact significatif sur l’avenir de l’industrie automobile.

