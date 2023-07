Suivi de la mise à jour du correctif de sécurité Xiaomi juillet 2023

Xiaomi travaille avec Google pour fournir des mises à jour de sécurité et vous apporte la dernière mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi. Dans cet article, nous répondons à bon nombre de vos questions, telles que les appareils qui recevront la mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi et les modifications que cette mise à jour apportera, sous le titre de Tracker de mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi. Android est le système d’exploitation le plus populaire pour les smartphones. Les fabricants de téléphones l’utilisent pour produire des appareils mobiles de haute qualité et abordables.

Conformément aux politiques de Google, les fabricants de téléphones doivent appliquer des correctifs de sécurité en temps opportun à tous les téléphones Android qu’ils vendent aux consommateurs et aux entreprises. C’est pourquoi Xiaomi propose régulièrement des mises à jour logicielles à ses téléphones pour corriger les bugs et améliorer les performances. De plus, Xiaomi prend cela au sérieux en publiant les mises à jour de sécurité à temps.

Début juillet, l’entreprise a commencé à déployer la dernière mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi sur ses appareils, qui vise à améliorer la sécurité et la stabilité du système. Votre appareil a-t-il déjà reçu la dernière mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi ? Quels appareils recevront bientôt la mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi ? Si vous vous posez ces questions, continuez à lire notre article !

Tracker de mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi

Aujourd’hui, 3 appareils ont reçu la mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi pour la première fois. Avec le temps, davantage d’appareils Xiaomi, Redmi et POCO bénéficieront de ce correctif de sécurité qui améliorera la sécurité du système. Votre smartphone a-t-il déjà reçu ce correctif Android ? Ci-dessous, nous avons répertorié le premier appareil à recevoir la mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi. Si vous utilisez cet appareil, vous avez de la chance. Avec la dernière mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi, votre appareil est plus vigilant aux vulnérabilités de sécurité. Sans plus tarder, découvrons quels sont les premiers appareils à bénéficier de la mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi.

Appareils Version MIUI Xiaomi Pad 6 V14.0.3.0.TMZMIXM Xiaomi Pad 6 Pro V14.0.6.0.TMYCNXM Mi 11X V14.0.4.0.TKHINXM

Dans le tableau ci-dessus, nous avons répertorié les premiers appareils à avoir reçu la mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi. Un appareil tel que le Xiaomi Pad 6 semble avoir reçu le nouveau correctif de sécurité Android. Ne vous inquiétez pas si votre appareil ne figure pas dans ce tableau. Bientôt, de nombreux appareils recevront la mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi. La mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi sera publiée, améliorant la sécurité et la stabilité du système, ayant un impact positif sur l’expérience utilisateur.

Quels appareils recevront la mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi en avance ?

Curieux de savoir quels appareils recevront la mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi en avance ? Nous vous donnons maintenant une réponse à cette question. La mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi améliorera considérablement la stabilité du système et offrira une excellente expérience. Voici tous les modèles qui recevront la mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi en avance !

Redmi Pad 2 MIUI-V14.0.1.0.TMUCNXM (xun)

Redmi K60 Ultra MIUI-V14.0.3.0.TMLCNXM (corot)

Les premiers appareils mentionnés dans l’article ont reçu la mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi. Votre appareil a-t-il déjà reçu la mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi ? Sinon, ne vous inquiétez pas, la mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi sera bientôt disponible sur vos appareils. Nous mettrons à jour notre article lorsque la mise à jour de sécurité de juillet 2023 de Xiaomi sera disponible pour un nouvel appareil. N’oubliez pas de nous suivre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :