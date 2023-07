Voici la nouvelle application de fréquence cardiaque de l’Apple Watch dans watchOS 10. [Gallerie]

Plusieurs applications de l’Apple Watch bénéficient d’une refonte avec watchOS 10, et l’une d’entre elles est l’application Fréquence cardiaque. Plus qu’un simple lifting, la nouvelle application Apple Watch Heart Rate inclut une nouvelle fonctionnalité très intéressante.

watchOS 10 est une refonte majeure de l’expérience Apple Watch avec une nouvelle interface widgets, des fonctionnalités de santé mentale comme le suivi de l’humeur, de nouveaux cadrans de montre et des refontes d’applications natives comme Météo, Stocks, Accueil, Cartes, Messages, Horloge universelle et Fréquence cardiaque.

Vue d’ensemble Apple indique qu’avec watchOS 10 « les applications redessinées fournissent plus d’informations en un coup d’œil, et il y a de nouvelles façons de naviguer et d’accéder rapidement au contenu ».

À titre de référence, voici l’application Fréquence cardiaque de watchOS 9 avec une interface utilisateur en mosaïque grise :

WatchOS 9 Application de fréquence cardiaque

L’apparence de l’application Fréquence cardiaque de l’Apple Watch dans watchOS 10

watchOS 10 est disponible dès maintenant en version bêta – mais gardez à l’esprit que si vous l’installez sur votre Apple Watch, il n’y a aucun moyen de rétrograder vers watchOS 9. Pour en savoir plus sur l’installation de la version bêta, consultez notre guide.

Lorsque vous lancez l’application Fréquence cardiaque, vous verrez la nouvelle icône de cœur dans une ombre pendant que votre montre lit votre pouls actuel.

Lorsqu’elle s’affiche, vous voyez l’icône du cœur pulser au rythme de votre fréquence cardiaque actuelle – cette nouvelle fonctionnalité vous permet de visualiser votre rythme cardiaque en temps réel. L’interface utilisateur occupe tout l’écran et présente un effet d’ondulation très net au fur et à mesure que chaque battement de cœur est pulsé.

Balayez ou faites défiler vers le bas pour voir Votre fréquence cardiaque quotidienne Fréquence au repos Taux de marche Taux d’entraînement



Voici les écrans mis à jour de la plage, du taux de repos et de la moyenne de marche. Ils ne sont pas très différents de ceux de watchOS 9 et des versions antérieures, mais leur aspect est plus net et ils comportent de nouveaux boutons d’information « i » sur lesquels vous pouvez appuyer pour en savoir plus sur les taux de repos et de marche.

En bas de l’écran, vous trouverez les détails de la fréquence cardiaque pour toutes les séances d’entraînement que vous avez effectuées dans la journée, y compris vos chiffres de récupération cardio. Voici à quoi cela ressemble dans watchOS 10 :

Que pensez-vous de la nouvelle application Apple Watch Heart Rate ? Faites-nous part de vos impressions sur nos réseaux sociaux !

Plus de tutoriels Netcost-security.fr :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :