Microsoft bat la FTC devant un tribunal fédéral et obtient le feu vert pour l’acquisition d’Activision Blizzard

Que s’est-il passé ? Dans une décision historique, le tribunal du district nord de Californie a rejeté la demande d’injonction de la Federal Trade Commission contre l’acquisition d’Activision par Microsoft. Cette décision arrive à point nommé, car la date limite de la fusion, fixée au 18 juillet, approche à grands pas.

La décision rendue mardi par la juge Jacqueline Scott Corley reconnaît que l’opération de 68,7 milliards de dollars « mérite d’être examinée », mais que la FTC n’a pas fourni de raisons suffisantes pour suspendre le rachat pendant qu’elle achevait son action réglementaire. Mme Corley souligne que Microsoft s’est engagé à plusieurs reprises à publier les jeux d’Activision sur d’autres plateformes et à les proposer sur des services de jeux en cloud dans un avenir proche.

La FTC a déposé une demande d’injonction le mois dernier afin de geler l’accord pendant qu’elle évaluait l’affaire et prenait une décision. En substance, la Commission a demandé au tribunal fédéral d’interrompre la vente, qui devait être finalisée dans sept jours, parce qu’elle n’était pas prête à approuver ou à refuser la fusion.

La juge Corley a déclaré qu’il était de la « responsabilité » de son tribunal de déterminer si l’interdiction de l’acquisition était justifiée et dans l’intérêt du consommateur. Selon elle, la FTC n’a pas présenté de preuves suffisantes que Microsoft limiterait la concurrence si elle était autorisée à réaliser l’opération.

« La responsabilité de cette Cour dans cette affaire est étroite. Elle doit décider si, en dépit des circonstances actuelles, la fusion doit être arrêtée – voire résiliée – dans l’attente de la résolution de l’action administrative de la FTC », a écrit M. Corley. « Pour les raisons expliquées, la Cour estime que la FTC n’a pas démontré qu’il était probable qu’elle obtienne gain de cause sur son affirmation selon laquelle cette fusion verticale particulière dans ce secteur spécifique pourrait réduire sensiblement la concurrence. Au contraire, les éléments du dossier indiquent que les consommateurs auront davantage accès à Call of Duty et à d’autres contenus d’Activision. La demande d’injonction préliminaire est donc REFUSÉE (c’est nous qui soulignons) ».

Cette décision indique que Microsoft et Activision peuvent enfin mener à bien leur fusion, malgré les inquiétudes de la FTC. La Commission peut faire appel avant le 18 juillet, mais il s’agirait d’une tentative désespérée d’annulation à ce stade. Bien que l’autorité de régulation du commerce puisse toujours annuler une acquisition réalisée, même des années après la signature de l’accord, il s’agit d’une procédure rarement engagée. Il faudrait que Microsoft bafoue de manière flagrante les lois antitrust pour que la Commission demande la dissolution de l’accord.

Microsoft doit encore faire face à l’autorité britannique de la concurrence et des marchés. Cependant, elle est actuellement en pourparlers avec l’autorité de régulation pour parvenir à un compromis à l’amiable.

Bien que cette transaction de près de 70 milliards de dollars constitue un record pour l’industrie des jeux vidéo, elle n’entre pas dans le top 5 des plus grosses acquisitions de l’histoire, selon Investopedia. La première place revient au rachat de Mannesmann par Vodafone en 1999 pour 180,95 milliards de dollars. Cette fusion serait évaluée à environ 335 milliards de dollars dans l’économie d’aujourd’hui.

Les cinq fusions les plus importantes (corrigées de l’inflation) sont les suivantes :

L’achat en 2000 de Time Warner par America Online pour 165 milliards de dollars (297 milliards de dollars).

Rachat de Dupont par Dow Chemical en 2015 pour 130 milliards de dollars (169 milliards de dollars)

Anheuser-Busch a acheté Miller en 2016 pour 104 milliards de dollars (134 milliards de dollars).

Verizon Communications a racheté Verizon Wireless à Vodaphone en 2013 pour 87 milliards de dollars (115 milliards d’euros).

Malgré le coût de la fusion, cette victoire devrait permettre à Microsoft de concentrer encore plus de studios sous son égide et de les utiliser pour produire plus de contenu exclusif pour les consoles de la série Xbox, en dehors de Call of Duty. Cependant, les titres phares existants, comme les prochains jeux Diablo, WoW ou Destiny, ne sont pas susceptibles de sortir dans des délais qui pourraient nuire à son principal concurrent, Sony – du moins pas pour cette génération.

