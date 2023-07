Apple défie les probabilités : les ventes de Mac augmentent au milieu du déclin de l’industrie des PC

L’industrie des PC au deuxième trimestre 2023 ne se porte pas bien, selon les dernières recherches d’IDC. Dans leur rapport, il s’agit du sixième trimestre consécutif de baisse des ventes de PC.

Le total des livraisons a connu une baisse significative de 13 %, passant de 71 millions à 61,6 millions par rapport à l’année précédente.

Ce n’est qu’une partie des conditions de marché défavorables plus larges, présentes depuis un certain temps maintenant. Littéralement, chaque fabricant qui fabrique des PC Windows a connu une baisse des ventes de PC.

D’un autre côté, si vous demandez à Apple, les choses ne vont pas si mal. Tout le contraire. Malgré de nombreux problèmes rencontrés par Apple au quatrième trimestre 2022, il s’est apparemment rétabli et a réussi à augmenter ses ventes au deuxième trimestre.

Pour être précis, IDC rapporte que les ventes d’Apple Mac ont augmenté de 10,2% par rapport à la même période l’an dernier, alors que tous les autres fabricants du

Les 5 principaux fabricants ont connu une baisse des ventes de PC, à l’exception d’Apple. Dell a rencontré le pire scénario. Ses ventes ont chuté de 22% par rapport au T2 2022. Acer et Lenovo n’ont pas fait mieux puisque leurs ventes ont chuté respectivement de 19,2 et 18,4%.

La baisse globale des ventes de PC n’a pas affecté Apple

Il est également intéressant de noter qu’Apple a dépassé Acer en termes de part de marché, et qu’il occupe désormais 8,3 % du marché mondial des PC. Cependant, d’autres fabricants de la liste des 5 meilleurs d’IDC ont toujours une part de marché beaucoup plus importante. Ce n’est pas une surprise compte tenu du prix moyen des appareils. La plupart de leurs ventes sont réalisées à partir de modèles moins chers que ceux d’Apple.

Au milieu de cette baisse des ventes de PC, la principale raison pour laquelle Apple a vendu plus d’ordinateurs est évidemment une demande plus élevée pour ses nouveaux appareils équipés de silicium Apple. Les Mac alimentés par M1 et M2 se portent évidemment bien sur le marché. Et avec l’arrivée de la puce M3 de nouvelle génération, la demande pourrait encore augmenter.

Apple a récemment présenté le nouveau MacBook Air 15″, avec une autonomie de batterie extraordinaire, qui est le plus grand MacBook Air jamais conçu. Il y a aussi de nouveaux appareils dans la roadmap d’Apple. Le nouvel iMac, ainsi que de nouveaux modèles de MacBook, seront introduits plus tard cette année, ou au premier semestre 2024.

