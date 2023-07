Les craintes liées à l’IA et aux licenciements poussent les cadres de l’industrie technologique à se droguer et à boire

En bref : Ce n’est un secret pour personne : l’industrie technologique est l’un des secteurs les mieux rémunérés du marché du travail, mais ce salaire lucratif s’accompagne de la peur d’être licencié, de longues heures de travail et de pressions extrêmes, ce qui pousse de nombreux cadres à boire et à se droguer.

Une enquête menée par la société de santé All Points North (APN) auprès de 500 cadres de la technologie (niveau de gestion ou supérieur) montre que les dirigeants sont de plus en plus déprimés et anxieux quant à leur avenir, et qu’ils se tournent donc vers l’abus de substances et les médicaments sur ordonnance pour faire face à la situation.

L’industrie technologique a vu des dizaines de milliers de personnes licenciées cette année en raison de l’économie chancelante et des embauches excessives pendant la pandémie. À elle seule, la société Amazon a licencié plus de 20 000 personnes

Près de 40 % des participants à l’enquête ont ressenti une augmentation de l’anxiété et/ou de la dépression à la suite de ces licenciements, tandis que 77 % d’entre eux déclarent qu’ils ont eu un impact négatif sur leur santé.

L’autre grande préoccupation des dirigeants du secteur technologique est la montée en puissance de l’IA. Des entreprises telles qu’IBM ont déclaré qu’elles avaient l’intention de cesser d’embaucher pour des emplois qui pourraient être occupés par l’intelligence artificielle générative, qui devrait avoir un impact sur 300 millions d’emplois à temps plein dans le monde. Près de deux tiers des participants déclarent que l’amélioration de l’IA et l’idée d’être remplacé par un ordinateur ont eu un impact négatif sur leur santé, tandis que 31 % d’entre eux craignent qu’une IA prenne leur emploi.

Près de 80 % des travailleurs du secteur technologique consomment des médicaments, que ce soit sous la supervision d’un médecin ou non. 32 % déclarent consommer des substances réglementées pour être plus performants et faire face aux longues heures de travail et au stress élevé : 45 % utilisent des analgésiques tels que l’OxyContin, le Vicodin et la codéine ; 34 % utilisent des stimulants, y compris des amphétamines comme l’Adderall ; 36 % utilisent des antidépresseurs ; 35 % utilisent des somnifères ; et 26 % utilisent des inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine.

La consommation excessive d’alcool était également un facteur commun aux participants. La moitié d’entre eux ont admis boire de 3 à 7 boissons alcoolisées par jour, ce qui les qualifie de gros buveurs. Certains ont déclaré consommer de l’alcool ou des substances contrôlées juste avant ou pendant le travail, tandis qu’environ 3 personnes sur 10 ont augmenté leur consommation d’alcool en raison du stress lié aux licenciements et à l’AI.

« Ce secteur favorise un environnement rapide et ambitieux et nécessite une approche unique en matière de traitement. Il est temps que l’industrie technologique se réveille et déstigmatise les problèmes de toxicomanie afin que chaque employé se sente à l’aise pour demander et recevoir le support dont il a désespérément besoin », a écrit APN.

L’indice des milliardaires de Bloomberg montre que tous les individus les plus riches du monde, sauf deux, sont issus du secteur technologique – ils ont également gagné en moyenne 14 millions de dollars par jour au cours des six derniers mois grâce à la reprise générale des marchés. Mais pour beaucoup de ceux qui occupent des postes de direction au quotidien, la réalité est celle d’un travail tellement stressant et inquiétant qu’il peut conduire à le socket de médicaments sur ordonnance, d’alcool ou de drogues pour y faire face.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :