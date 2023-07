Oppo A78 4G est lancé avec la puce Snapdragon 680 et charge 67W

Oppo, connu pour ses smartphones innovants, a récemment lancé son dernier appareil, l’Oppo A78 4G. Ce nouveau téléphone présente plusieurs changements notables par rapport à son homologue 5G. Il dispose d’un écran AMOLED plus petit de 6,43 pouces avec une découpe perforée, d’un chipset Snapdragon 680 et d’une charge plus rapide de 67 W.

Présentation de l’Oppo A78 4G : un smartphone puissant et abordable

L’Oppo A78 4G conserve toujours la même conception arrière que son homologue 5G, avec un appareil photo principal de 50MP et un module de profondeur de 2MP. L’appareil photo principal est équipé d’une gamme de fonctionnalités, notamment l’autofocus à détection de phase, le flash LED et le HDR. Le module de profondeur 2MP permet de capturer de superbes portraits avec un effet d’arrière-plan flou. Il y a aussi une caméra frontale de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

L’Oppo A78 4G est alimenté par ColorOS 13.1 basé sur Android 13. Il offre une gamme de fonctionnalités et d’options de personnalisation. Le téléphone dispose également d’une grande batterie de 5 000 mAh. Il est capable de fournir une journée complète d’utilisation sur une seule charge.

L’Oppo A78 4G est disponible en deux couleurs, Sea Green et Black Mist, et est fourni avec une configuration unique de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone coûte environ 3 599 000 IDR (environ 236 $), ce qui en réalité une option abordable pour ceux qui recherchent un smartphone de haute qualité. Les clients qui achètent sur la boutique en ligne officielle d’Oppo recevront également une paire gratuite d’Enco Buds2 en blanc.

L’A78 4G offre un design élégant et des fonctionnalités impressionnantes qui en font un choix digne de tous ceux qui recherchent un nouveau téléphone. Son chipset puissant, sa configuration de caméra impressionnante et ses capacités de charge rapide le distinguent dans sa gamme de prix. Si vous êtes en Indonésie et que vous cherchez à mettre à niveau votre téléphone, l’Oppo A78 4G vaut vraiment la peine d’être considéré. Surtout si vous voulez un smartphone abordable avec de bonnes caractéristiques et un bon design.

