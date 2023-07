L’Apple Store devient une mini-application sur la plateforme WeChat en Chine

Apple étend sa présence dans le commerce en ligne en Chine, grâce à une nouvelle initiative qui intègre l’expérience Apple Store directement dans WeChat, la » super application » chinoise incroyablement populaire.

Le « mini-programme » de l’Apple Store permettra pour la première fois aux clients d’acheter des produits Apple tels que des iPhones, des iPads et des Macs directement via WeChat (via TechCrunch).

WeChat est familièrement décrite comme une « super application », car en plus des fonctions principales de réseau social et de messagerie, elle contient une sorte de store d’applications. Dans l’application principale de WeChat, une vaste collection de « mini-applications » (plus directement traduites par « mini-programmes ») est à la disposition des utilisateurs.

Une grande partie de l’économie chinoise est gérée par WeChat, notamment les réservations de transport et les services bancaires. L’Apple Store vient désormais s’ajouter à cette liste.

Paradoxalement, de nombreux experts estiment qu’une « super application » comme WeChat ne serait pas autorisée à s’implanter aux États-Unis, en raison des règles d’évaluation des applications.

Les App Test Guidelines interdisent explicitement « la création d’une interface permettant d’afficher des applications tierces, des extensions ou des plug-ins similaires à l’App Store ou à une collection d’intérêt général ». Cependant, Apple a fermé les yeux sur la situation de WeChat en Chine, en raison de son incroyable domination de la culture.

Nous avons vu Apple essayer plusieurs nouvelles stratégies de marketing numérique dans la région ces derniers temps, y compris l’organisation de séances de shopping en direct pour promouvoir les ventes de l’iPhone 14. Apple espère évidemment que la nouvelle application WeChat de l’Apple Store contribuera également à augmenter les ventes.

Bien qu’Apple ne divulgue pas de chiffres de ventes unitaires, les analystes estiment généralement que sa croissance en Chine s’est ralentie. Dans son dernier rapport trimestriel, le chiffre d’affaires de la région Grande Chine a baissé de 3 % par rapport à l’année précédente.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :