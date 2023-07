L’iPhone est sans doute l’un des meilleurs téléphones portables à être équipé d’un excellent appareil photo. Plusieurs utilisateurs s’en servent non seulement pour prendre des photos, mais aussi pour les stocker. Les photos sont un bon moyen de garder des souvenirs et de revivre les expériences du passé. Les photos supprimées manuellement sur un iPhone restent dans l’album de photos supprimées pendant une durée de trente jours, pendant ce temps, il est possible de les consulter, récupérer ou les supprimer définitivement. Ainsi, si vous avez involontairement supprimé des photos, vous avez une chance de les récupérer avant qu’elles ne disparaissaient complètement de l’iPhone.

Si une photo est supprimée définitivement sur iPhone, il n’existe aucun moyen par défaut de la récupérer. Il existe toutefois quelques logiciels qui permettent de récupérer des données supprimées sur iPhone. Nous avons donc exploré les différentes façons de récupérer des photos supprimées sur iPhone. Ces méthodes vous seront présentées au cours de cet article.

Partie 1. Récupérer les photos supprimées sur iPhone avec Aiseesoft Récupération de Données iPhone

Aiseesoft Récupération de Données iPhone est un logiciel complet, disponible pour Windows et Mac qui propose divers services pour les utilisateurs d’iPhone, iPad et iPod. La fonctionnalité de récupération de données iPhone permet de récupérer les données perdues ou supprimées à partir d’appareils iPhone, iPad et iPod touch. Que vous ayez accidentellement supprimé des messages, des photos, des contacts, des vidéos ou d’autres fichiers importants, ce logiciel vous permet de les retrouver rapidement et facilement. Avec ce logiciel, il est aussi possible de récupérer des photos WhatsApp même si elles ont été supprimées. Aiseesoft Récupération de Données iPhone assure la récupération de données sans risque de perte ou de modification des fichiers d’origine, vous pouvez donc l’utiliser pour récupérer des contacts iPhone, des messages ou d’autres informations importantes sans courir aucun risque.

Les étapes de récupération des photos supprimées sur iPhone avec cet outil sont données ci-dessous :

Étape 1. Connecter l’appareil

Avant tout, vous devez télécharger et installer le logiciel Aiseesoft FoneLab sur votre appareil ; il est disponible pour Windows et Mac. Une fois le logiciel installé, connectez votre iPhone à l’ordinateur, puis sélectionnez l’option « Récupération de Données iPhone ».

Il est nécessaire d’avoir une version à jours d’iTunes installer, si ce n’est pas le cas, vous devez télécharger et installer iTunes sur votre ordinateur.

Étape 2. Choix du mode de récupération et analyse

Une fois votre appareil détecté, vous devez sélectionner la source de récupération. Le logiciel propose trois modes de récupération de données. Le mode de récupération à partir de l’appareil lui-même permet de récupérer les données directement à partir de votre iPhone, iPad ou iPod touch, même si vous n’avez pas de sauvegarde disponible. Le mode récupération à partir d’une sauvegarde iTunes vous permet de récupérer les données à partir des sauvegardes iTunes disponibles sur votre ordinateur. Enfin, le mode de récupération à partir d’une sauvegarde iCloud vous permet de récupérer les données à partir des sauvegardes iCloud disponibles dans votre compte iCloud.

Par défaut, le mode de récupération à partir de l’appareil est sélectionné. Nous allons procéder avec ce mode. Quel que soit le mode sélectionné, les étapes de récupération sont similaires.

Après avoir sélectionné la source de récupération, cliquez sur « Démarrer l’analyse » pour commencer. La durée du processus d’analyse dépend de la quantité de données à récupérer, vous avez la possibilité de mettre pause et de reprendre plus tard.

Étape 3. Récupérer les photos iPhone

Avant de procéder à la récupération, Aiseesoft Récupération de Données iPhone vous permet de prévisualiser les données récupérables en détail. Vous pouvez utiliser les filtres de la barre latérale gauche pour afficher uniquement les messages, les contacts, les photos et d’autres fichiers avant de les récupérer, ce qui vous permet de sélectionner et de restaurer uniquement les éléments dont vous avez besoin limitant ainsi le temps de récupération.

Pour récupérer les photos supprimées sur iPhone, il suffit de les sélectionner, puis de cliquer sur « Récupérer ».

Partie 2. Récupérer les photos supprimées sur iPhone à partir d’iTunes

iTunes est non seulement un gestionnaire de fichiers des appareils iOS, mais aussi un outil de sauvegarde et de restauration de données pour iPhone/iPad/iPod. iTunes offre une solution pratique pour sauvegarder et restaurer des photos sur les appareils iOS. En sauvegardant vos photos sur iTunes, vous créez une copie de sécurité de vos précieux souvenirs. Ces sauvegardes peuvent être restaurées ultérieurement sur votre appareil, que ce soit après une réinitialisation, une mise à jour ou la perte accidentelle de données. La restauration des photos à partir d’une sauvegarde iTunes vous permet de retrouver facilement et rapidement vos images, vous évitant ainsi de les perdre définitivement. Il n’est pas cependant possible de restaurer uniquement les photos, vous devez faire une restauration complète de l’iPhone à partir de la sauvegarde disponible.

Pour restaurer des photos supprimées sur iPhone à partir d’iTunes, procédez comme suit :

Étape 1: Téléchargez et installez iTunes à partir du site d’Appel si ce n’est pas déjà le cas

Étape 2: Connectez votre appareil iOS à votre ordinateur à l’aide du câble USB, puis lancez iTunes.

Étape 3: Sélectionnez votre appareil iOS dans la barre de menu supérieure d’iTunes.

Étape 4: Dans le panneau de gauche, cliquez sur « Résumé » pour accéder aux options de sauvegarde.

Étape 5: Dans la section « Sauvegardes », choisissez la sauvegarde iTunes contenant vos photos (ordinateur ou iCloud).

Étape 6: Cliquez sur le bouton « Restaurer la sauvegarde » et sélectionnez la sauvegarde appropriée.

Étape 7: iTunes commencera la restauration de la sauvegarde sur votre appareil.

Étape 8: Une fois la restauration terminée, vos photos seront disponibles sur votre appareil iOS.

Conclusion

Il peut paraitre impossible de récupérer des photos définitivement supprimées sur un iPhone ou iPad. Mais dans cet article, nous avons vu que cela est possible grâce aux logiciels de récupérations de données iPhone. iTunes offre aussi un moyen de restauration de données à condition qu’une sauvegarde de l’iPhone ait été effectuée au préalable. Par contre, avec le logiciel Aiseesoft Récupération de Données iPhone, vous pouvez restaurer les photos iPhone même si vous ne disposez d’aucune sauvegarde.