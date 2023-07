TikTok veut désormais concurrencer Apple Music avec un nouveau service de streaming.

Le marché du streaming musical compte de nombreux concurrents, mais Apple Music et Spotify sont pratiquement devenus les leaders de ce segment. Cependant, un nouvel acteur fait son entrée dans le jeu, il s’agit de TikTok. Les propriétaires du populaire réseau social veulent maintenant concurrencer Apple Music et Spotify avec leur nouvelle plateforme de streaming musical appelée TikTok Music.

TikTok Music est un nouveau service de streaming musical

TikTok Music fonctionne à peu près de la même manière que les autres services de streaming musical. Il permet aux utilisateurs d’accéder à un catalogue complet de chansons et de les ajouter à une bibliothèque. Dans un premier temps, TikTok s’est associé à de grandes maisons de disques, dont Universal Music Group, Warner Music Group et Sony Music.

Mais pour rendre la plateforme attrayante, en particulier pour les adolescents, TikTok Music propose des recommandations de chansons et une curation personnalisée pour aider les utilisateurs à trouver des chansons qui sont devenues virales sur les vidéos TikTok. Il est possible de créer des listes de lecture collaboratives, d’importer une bibliothèque musicale à partir d’autres plateformes et de trouver une chanson en recherchant les paroles.

Il existe même une fonction d’identification des chansons qui fonctionne de la même manière que Shazam d’Apple. TikTok Music permet également aux utilisateurs d’interagir avec les fonctions sociales, notamment les commentaires sur les chansons et les albums. Il est intéressant de noter que l’application dispose également d’une fonction de découverte qui permet aux utilisateurs de trouver des suggestions de chansons simplement en faisant défiler l’écran verticalement, comme vous pouvez le faire avec l’application principale de TikTok.

Mais il y a un hic. Pour l’instant, TikTok Music n’est disponible qu’au Brésil et en Indonésie. Au Brésil, l’abonnement mensuel coûte 3,49 $, soit le même prix que l’abonnement à Apple Music dans le pays. La plupart des plateformes de streaming adaptent leurs prix pour les rendre plus abordables en fonction de chaque marché. Aux États-Unis, Apple Music coûte 10,99 dollars par mois.

TikTok a déclaré à TechCrunch qu’il était heureux de présenter un nouveau type de service qui « combine la puissance de la découverte musicale sur TikTok avec un service de streaming de premier ordre ». Cependant, nous ne savons pas quand la plateforme sera lancée dans d’autres pays, comme les États-Unis.

Battre Apple Music et Spotify ne sera pas facile

Un récent rapport a révélé que Spotify reste le service de streaming musical le plus populaire aux États-Unis, avec plus de 44 millions d’abonnés payants. Apple Music arrive en deuxième position avec 32 millions d’abonnés payants. Au niveau mondial, Apple Music compte plus de 80 millions d’abonnés, tandis que Spotify en compte environ 200 millions.

Il n’est pas certain que TikTok parvienne à s’imposer sur ce marché bien établi, notamment en raison de prix peu compétitifs et d’une disponibilité restreinte. Toutefois, la popularité de la marque TikTok pourrait aider à promouvoir l’application auprès de certains utilisateurs du réseau social.

