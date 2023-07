Nous avons joué à Lego Star Wars et Lego Batman, et pourquoi pas à Lego Half-Life 2 ?

WTF ! Half-Life 2, l’un des jeux PC les plus appréciés de ces vingt dernières années, a fait l’objet d’un nombre incalculable de mods et de conversions. Les utilisateurs se sont efforcés d’améliorer ses graphismes, d’ajouter le prise en charge de la réalité virtuelle, d’introduire le ray tracing et de créer des épisodes personnalisés. Un moddeur a même remplacé tout le son du jeu par sa propre voix. Cependant, transformer le classique de Valve en jeu Lego est une innovation que nous n’avions encore jamais vue.

Un mod gratuit récemment lancé pour Garry’s Mod permet aux utilisateurs de jouer à Half-Life 2 du début à la fin avec tous les personnages présentés sous forme de Legos. Bien qu’il n’intègre pas les mécanismes de construction des jeux Lego officiels (ce qui conviendrait parfaitement à Garry’s Mod), il offre une façon amusante de revisiter le célèbre FPS.

Le moddeur prolifique du moteur Source « No Dave or Daniel » a publié sur le Steam Workshop un ensemble d’articles qui remplacent chaque modèle de personnage de Half-Life 2 par une figurine Lego. Cela inclut Gordon Freeman, l’ensemble du casting principal, tous les ennemis et les citoyens de City 17. Bien que la majeure partie du mod soit nouvelle, il intègre des éléments de mods antérieurs, comme une caméra personnalisable à la troisième personne et un effet qui fait tomber des clous Lego sur les personnages lorsqu’ils sont vaincus, pour un effet comique supplémentaire.

Ceux qui essaient Lego Half-life 2 doivent savoir qu’il ne remplace que les modèles de personnages, laissant les environnements inchangés. En raison des proportions caricaturales des personnages Lego, la conversion donne l’impression que le jeu se déroule dans un monde peuplé de petites personnes. De plus, la caméra à la première personne reste à sa hauteur d’origine, ce qui renforce la présentation absurde.

Le moddeur crée principalement des personnages, des modèles et des cartes pour des jeux utilisant le moteur Source comme Garry’s Mod, Left 4 Dead 2 et Team Fortress 2.

Parmi les autres éléments populaires récents de Garry’s Mod, citons un portage entièrement fonctionnel de Tetris, des animations de mains pour la conversion en réalité virtuelle très appréciée, et une recréation de la nouvelle carte populaire de Doom, MyHouse.wad.

Les principaux titres de Half-Life ont également reçu d’impressionnants mods au cours de l’année écoulée. Une conversion qui modifie l’original de 1998 avec un path tracing en temps réel a été lancée en février, et une autre est en cours de développement pour la suite.

Half-Life 2 et ses deux épisodes complémentaires sont récemment devenus entièrement jouables en VR, et une campagne de fans est désormais disponible pour Half-Life : Alyx. De plus, ce titre est désormais jouable dans son intégralité sans casque VR grâce à un mod.

