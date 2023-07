Le mod MyHouse Doom est un chef-d’œuvre d’édition de cartes effrayantes.

Alerte au spoiler : Si vous avez l’intention de jouer au mod MyHouse.wad de Doom 2, arrêtez de lire maintenant et plongez dans le trou de lapin qu’est ce jeu entièrement autonome. J’éviterai les spoilers majeurs et les réponses aux énigmes, mais même les spoilers mineurs affecteront et ruineront potentiellement l’expérience de cette création. Ne lisez donc que si vous n’avez pas l’intention de jouer.

Il est difficile de décrire MyHouse.wad (ou MyHouse tout court). Le mod Doom 2 est tellement bizarre et surréaliste que l’expérimenter est le seul moyen de lui rendre justice. Cela dit, je vais faire de mon mieux pour vous donner une idée de ce que c’est et un aperçu général du gameplay sans révéler trop de secrets.

Pour autant que l’on sache, MyHouse a été créé par un utilisateur du forum Doomworld qui se fait appeler Veddge, dont le vrai nom pourrait être Steven Nelson – ou est-ce juste le nom d’un personnage de MyHouse qui pourrait ou non être mort ? Attendez, c’est encore plus bizarre.

Il a ouvert son compte en 2004 et a été actif, postant occasionnellement des commentaires banals sur Doom avant de disparaître en 2006. Veddge est réapparu l’année dernière, discutant de la finition d’une carte de Doom 2 sur laquelle son ami Thomas, récemment décédé, avait travaillé avant de mourir.

« Je ne me suis pas connecté aux forums depuis plus de dix ans, mais un de mes amis d’enfance est décédé récemment, et j’ai décidé de revoir certains des jeux Doom que nous faisions quand nous étions enfants. Le plus dur a été de récupérer les wads sur mes vieilles disquettes 3,5 » ! Cela m’a pris quelques heures, mais j’ai réussi à récupérer quelques fichiers de la fin des années 90, quand nous faisions des cartes… apparemment, mon ami faisait une carte « ma maison » vers 1999. En son honneur, j’ai nettoyé sa carte pour la publier et j’ai ajouté quelques fonctions ZDoom/UDMF pour plus de commodité ».

Il affirme avoir redécouvert le fichier .wad (extension du fichier mod) sur une vieille disquette datant d’environ 1999 et que la carte a été modélisée d’après la maison de son ami. Il a voulu la nettoyer et y ajouter de nouvelles fonctionnalités, car le modding a beaucoup évolué depuis.

Pendant plusieurs mois, Veddge a continué à poster des captures d’écran et des communiqués d’avancement. Cependant, plusieurs entrées cryptiques disséminées dans son discours montrent que tout n’allait pas bien avec le mod. Veddge commence à avoir des problèmes de sommeil et déclare que la carte a littéralement pris vie d’elle-même.

« J’ai du mal à dormir ces derniers temps. Pendant la majeure partie de ma vie, je pouvais simplement poser ma tête sur l’oreiller et m’endormir, mais dernièrement, je me retrouve allongé dans mon lit à regarder dans l’obscurité », a-t-il déclaré dans un message datant de novembre 2022, ajoutant dans le readme de MyHouse : « J’ai essayé de supprimer cette carte, mais elle continue de changer et d’évoluer sans que je n’intervienne. »

Les messages ont continué jusqu’à ce qu’il partage apparemment le mod terminé le 2 mars 2023, puis il a disparu, sans qu’on entende parler de lui depuis. Cependant, la communauté autour du mod a créé un fil de discussion de 58 pages où les joueurs ont découvert l’un des niveaux de Doom 2 les plus bizarres et les plus effrayants jamais créés.

MyHouse est décrit comme ayant un contenu jouable de 10 minutes, mais la personne qui a fait cette affirmation ne semble pas avoir joué au jeu dans son intégralité. Il ne fait aucun doute que la résolution des énigmes de la maison et l’obtention des trois fins prennent beaucoup plus de temps que cela lors de la première partie.

À première vue, la maison présentée dans le mod est une réplique assez normale d’une maison à deux étages de la fin des années 90 ou du début des années 2000, mais c’est là que se trouve la première chose qui a dérangé les personnes à propos du mod. Les cartes de Doom 2 ne peuvent pas avoir de niveaux superposés. Un étage et un rez-de-chaussée nécessiteraient normalement deux cartes distinctes reliées par un escalier.

Or, MyHouse semble n’être qu’une seule carte, ce qui est impossible. Les joueurs qui connaissent le fonctionnement des cartes de Doom se sont donc immédiatement sentis mal à l’aise. Ce n’est qu’une des nombreuses lois de Doom que le mod brise pour créer un espace liminal qui met le joueur sur le qui-vive. Les portes qui s’ouvrent sur une version qui en recouvre une autre, les objets qui apparaissent et disparaissent en fonction de la position et de la direction du joueur, et d’autres aspects « non naturels » qui ne devraient pas pouvoir se produire contribuent à l’impression étrange que quelque chose ne tourne pas rond.

La progression dans la maison est relativement simple : tuer des méchants, collecter des objets et des clés jusqu’à ce que vous puissiez déverrouiller la porte d’entrée et vous échapper. En sortant du niveau, les joueurs se retrouvent dans la deuxième mission de Doom 2, « Underhalls », le mini-jeu MyHouse étant apparemment terminé. Après avoir terminé Underhalls, les joueurs passent au niveau suivant – The Gauntlet – n’est-ce pas ?

C’est faux. Le mod renvoie les joueurs dans la maison, comme une version numérique du Jour de la marmotte. Cette fois-ci, les choses sont encore plus étranges qu’auparavant. Cependant, il devient évident que la raison de ce retour est que le joueur n’a pas réussi à résoudre toutes les énigmes. Vous pouvez sortir de la maison à plusieurs reprises et rejouer le niveau Underhalls, mais tant que vous n’avez pas trouvé tous les indices et toutes les versions pour arriver à la fin, vous êtes coincé dans une boucle sans fin de combats contre des démons et d’exploration de la maison.

Si cela vous semble ennuyeux et répétitif, ce n’est pas le cas – ou du moins, ce n’est pas nécessaire. Une fois que les joueurs ont compris que la maison est bien plus complexe qu’il n’y paraît, ils commencent à comprendre que la sortie n’est pas le moyen de s’échapper. Ce n’est qu’un leurre qui les fait tourner en rond.

Cependant, si certains éléments clés nécessaires pour traverser MyHouse sont cachés, comment Veddge peut-il s’attendre à ce que quelqu’un le termine ? Eh bien, il y a la discussion de 58 pages sur le forum Doomworld où les joueurs ont partagé leurs connaissances au fur et à mesure qu’ils découvraient des secrets, pour commencer. Cependant, les joueurs qui veulent des indices sans solutions devraient lire le « Journal » qui accompagne le fichier du mod dans son dossier Google Drive.

Non seulement le journal contient des solutions voilées sur des parties spécifiques du jeu révélées dans les rêves de l’auteur, mais c’est aussi la façon dont Veddge voulait que les joueurs travaillent sur le mod. Il est également beaucoup plus immersif puisqu’il contient des informations qui donnent un sens à plusieurs séquences et portions de l’expérience MyHouse. Il y a également des images qui fournissent des indices sur la progression. Cependant, ce fichier journal est caché dans le dossier Google Drive, vous devez donc trouver comment le déverrouiller. Nous vous souhaitons bonne chance.

Pour terminer, j’aimerais présenter l’avertissement de Veddge aux joueurs. Dans le document myhouse.txt (son readme) se trouve l’avertissement suivant :

NE COPIEZ PAS ET NE REDISTRIBUEZ PAS LE MATÉRIEL SUR QUELQUE SUPPORT OU DANS QUELQUE FORMAT QUE CE SOIT !

J’ai essayé de supprimer cette carte, mais elle continue de changer et d’évoluer sans que je puisse y contribuer. Ce qui n’était au départ qu’un hommage à un ami disparu a absorbé toute ma vie. Au fur et à mesure que cette carte s’est développée au-delà de ce que j’avais créé, j’ai souffert de paranoïa et d’insomnie. Elle m’a consumé. Ne la laissez pas vous consumer à votre tour.

Supprimez-la. Ne me créditez pas. N’essayez pas de me contacter. N’essayez pas d’utiliser le hardware à des fins commerciales. Ne remixez pas, ne transformez pas et ne construisez pas à partir de ce hardware. Surtout, ne distribuez pas ce fichier modifié

ou autre. J’ai essayé de l’empêcher de circuler sur l’internet, mais il s’y est retrouvé. Il change encore. Il veut que vous vous sentiez triste. Seul. Désespéré.

Ne le laissez pas gagner. Ne la jouez pas.

Si vous y jouez, n’oubliez pas que MyHouse est comme un oignon. Il y a de nombreuses couches, chacune révélant plus d’informations tout en soulevant des questions sur la couche suivante. Soyez persévérant et vous serez récompensé. Pour ceux qui souhaitent voir le jeu en action et découvrir toutes les solutions, Bobby Prince (alias Power Pak) a créé un guide/exposé approfondi qui vaut bien l’heure quarante-cinq minutes qu’il dure (ci-dessus).

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :