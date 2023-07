ChatGPT vs Bing Chat vs Google Bard – Les différences entre les chatbots AI tendance

ChatGPT a fait ses débuts en version bêta l’année dernière et a depuis gagné une légion de fans à travers le monde. Plus que cela, le chatbot alimenté par l’IA a changé le monde et la façon dont nous interagissons sur le Web à la recherche d’informations. OpenAI a également lancé une course entre les géants de la technologie qui ont réalisé que l’IA était la prochaine grande chose dans ce segment. Nous sommes maintenant au milieu de 2023 et nous avons actuellement trois meilleurs chatbots IA qui se battent pour la première place – ChatGPT, Bing Chat et Google Bard.

Table des matières

Les trois chatbots comparés

Conclusion

ChatGPT, Bing Chat et Google Bard – Une comparaison rapide

Il est important de souligner que Bing Chat et ChatGPT ne se battent pas exactement, car ils sont basés sur la même technologie. Microsoft a investi dans OpenAI et grâce à cela, il a pu implémenter la technologie GPT dans son propre modèle d’IA. Pourtant, ces deux ont quelques différences, et les utilisateurs peuvent préférer l’un à l’autre en raison de leurs particularités. En troisième lieu, nous avons Google Bard, qui est la tentative du géant de la recherche de rattraper son retard sur ce segment et de fournir une solution qui surmonte les deux autres. Mais comment ces trois chatbots IA se comparent-ils ? Découvrons-le.

Essentiellement, tous les trois ont le même principe. Les trois sont des modèles d’IA génératifs qui prennent vos invites de texte et vous donnent des sorties uniques. Ceux-ci peuvent vous aider à générer des e-mails, à traiter des informations ou à effectuer des recherches en ligne. Bien que ceux-ci soient similaires, il existe certaines particularités. À travers cet article (via), nous allons résumer certains des aspects attrayants de ces trois grands modèles. Cela pourrait vous aider à décider lequel est le meilleur en fonction de votre situation ou de vos besoins, ou du moins, à dissiper la confusion.

Bing Chat et ChatGPT ont la même technologie GPT

Tout d’abord, plongeons dans le Transformateurs préformés génératifs (GPT). Malgré ce nom, il n’y a pas d’Optimus Prime ou de Bumblebee ici. Il s’agit d’une famille de modèles de langage développés par OpenAI, qui sont formés sur d’énormes quantités de données textuelles et sont affinés pour les tâches de traitement du langage naturel (TAL).

La version la plus récente de GPT est GPT-4. Il alimente Bing Chat et est accessible avec ChatGPT Plus. OpenAI n’est pas encore entré dans trop de détails publics à ce sujet. À l’heure actuelle, le GPT 3.5 est celui largement accessible au public et c’est lui qui a lancé cette fête. Il a été formé sur 570 Go de texte brut collecté à partir de Wikipédia anglais, de livres et de Web Crawling.

Comparaison des trois modèles d’IA

ChatGPT

ChatGPT est probablement le chatbot IA le plus populaire. C’est celui que tout le monde utilise, ou peut-être que c’était celui que tout le monde connaissait en premier. Il a commencé la fête en novembre dernier et a révolutionné la façon dont nous interagissons avec le Web.

La dernière itération est GPT-4, mais ce n’est pas la version largement disponible au public. À moins que vous ne soyez un utilisateur de ChatGPT Plus, vous êtes plus familier avec l’itération ChatGPT-3.5. Il est disponible et gratuit pour tout le monde sur le site Web d’OpenAI. Parfois, vous devrez attendre que les serveurs se libèrent pour générer des réponses si vous êtes sur le plan gratuit. OpenAI utilise le niveau payant ChatGPT Plus, qui donne accès au nouveau GPT-4, ce qui constitue une amélioration notable.

Actuellement, le principal inconvénient de ChatGPT est le manque d’accès à Internet au sens large. Toutes ses informations sont basées sur un contenu « pré-appris ». Par conséquent, sa connaissance est limitée à l’année 2021. Par conséquent, selon les questions, vous pouvez obtenir des résultats erratiques. Malgré les inconvénients, cela reste une solution très puissante.

OpenAI a annoncé des plugins qui peuvent aider ChatGPT à s’interfacer avec Internet au sens large. Cela élargit les possibilités d’être plus compétitif dans ce domaine. Cependant, il existe une liste d’attente pour l’accès au plugin.

Malgré les limitations, ChatGPT a toujours des avantages sur la concurrence. Il est simple d’utilisation et a l’avantage d’être celui qui fait rouler la balle. Alors que la concurrence augmente, ChatGPT reste l’endroit où aller pour ceux qui recherchent des informations dans le domaine de l’IA.

Gardez à l’esprit que ce n’est pas le meilleur endroit pour effectuer des recherches si vous avez besoin d’un contenu mis à jour. Sa base de connaissances est limitée à 2021. Pourtant, cela peut être un outil puissant pour vous aider dans certaines tâches.

Chat Bing

GPT-4 est limité aux utilisateurs de ChatGPT Plus, mais il y a un hic : il est disponible via Bing Chat. Pour l’instant, le chatbot AI de Microsoft est le moyen gratuit d’accéder à GPT-4. Vous serez approuvé immédiatement lorsque vous vous inscrivez sur la liste d’attente. Il peut accéder au reste du Web et rechercher ce qu’il trouve, afin que vous puissiez vérifier l’authenticité des informations qu’il fournit. Vous ne vous souciez peut-être pas des sources de ces informations, mais rappelez-vous qu’elles sont là au cas où vous auriez besoin de les vérifier. Dans cet aspect, il est bien meilleur que ChatGPT, qui récupère toutes les informations de sa « boîte magique ».

Bing Chat vous permet également de choisir un style de conversation. Vous pouvez lui demander d’être plus créatif, plus équilibré, voire plus précis. Autre point fort, Microsoft a également intégré sa génération d’images dans Bing Chat. Vous n’avez donc pas à payer pour Midjourney ou à mettre en place une instance locale de Stable Diffusion. Vous pouvez obtenir des images générées par l’IA simplement en demandant.

Bien sûr, Bing Chat n’est pas parfait et a quelques limites. En raison de sa tendance à insulter les utilisateurs ou à afficher un comportement inhabituel, Microsoft a imposé des limites de discussion quotidiennes. Il existe des limites au nombre total de requêtes par jour et au nombre total de messages dans une conversation. C’est pour limiter la capacité du chat Bing à devenir incontrôlable. Vraisemblablement, la limite aide également Microsoft à économiser de l’argent.

Vous devez également utiliser Microsoft Edge ou l’application mobile Bing pour accéder à Bing Chat. Il existe des solutions de contournement pour le faire fonctionner sur différents navigateurs, mais nous n’entrerons pas dans les détails.

Sur le plan positif, Bing Chat propose un modèle de langage plus avancé, et vous pouvez également choisir un « style » de conversation qui correspond à vos besoins. Il tombe un peu court en raison de ses limites. Pour l’instant, Bing Chat est surtout une extension du moteur de recherche. Cela a du sens, car Microsoft et OpenAI ne sont pas directement en concurrence, mais plutôt, disons… « grandissent ensemble ».

Barde Google

Google Bard est peut-être la solution la plus « différente » dans la bataille de l’IA. Après tout, Google utilise sa propre technologie. Il utilise une technologie différente de l’approche basée sur GPT. La technologie est une extension de LaMDA de Google, que la société a annoncé il y a quelques années à Google I/O. Cela semble prometteur, mais selon les premiers retours, cela semble être un peu en retard sur ce que font les autres entreprises.

Google a eu quelques problèmes avec la désinformation et la vérification des faits, mais il apprend de ses erreurs et améliore son modèle. Google Bard deviendra sans aucun doute un concurrent viable de Microsoft et d’OpenAI. Cependant, ce chatbot présente un inconvénient majeur : sa disponibilité limitée.

À l’heure actuelle, la plus grande limitation de Google Bard est la disponibilité. Vous ne pouvez l’utiliser que si vous vivez aux États-Unis ou au Royaume-Unis Pendant ce temps, ChatGPT gagne en popularité car il est accessible à tous. Nous pensons que Google Bard sera bientôt étendu, mais pour l’instant, vous devrez utiliser des modèles d’IA alternatifs si vous vivez en dehors de ces deux pays.

Google ne fait pas la promotion de Bard en tant qu’extension de son moteur de recherche. Au lieu de cela, le modèle d’IA est un « complément » à celui-ci. Peut-être que le géant de la recherche joue la « sécurité » en ne faisant pas grand cas de son modèle d’IA, du moins pour le moment. C’est le contraire de ce que fait Microsoft avec Bing. Google semble être en retard, mais nous ne pouvons pas nier que l’entreprise a le potentiel de rattraper son retard plus tard.

Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre et voir si toutes les améliorations annoncées permettront à Google Bard de tenir tête à la concurrence.

Conclusion – Quel chatbot IA est le meilleur pour vous ?

Comme vous pouvez le voir, chaque chatbot a ses propres caractéristiques uniques. C’est pourquoi il est difficile de recommander celui qui correspond le mieux à vos besoins. Cependant, nous devons convenir que ChatGPT est toujours le meilleur. Il peut avoir la limitation 2021, mais vous pouvez toujours obtenir des informations fiables en quelques clics. Bing Chat est utile et plus fiable grâce à l’accès à Internet. Cependant, ses limites peuvent éloigner les nouveaux arrivants. Google Bard est toujours fermé en termes de disponibilité et trop en retard pour être considéré comme une alternative à l’heure actuelle. ChatGPT reste donc la solution conviviale à laquelle nous avons tous accès en ce moment. Une fois qu’OpenAI publiera les plugins au public, ChatGPT deviendra encore plus puissant qu’il ne l’est actuellement.

De plus, ChatGPT est toujours le plus sûr, car il peut facilement vous aider à rédiger des e-mails et à améliorer les textes et les codes sans trop de problèmes. Donc, du moins pour le moment, cela semble être la meilleure alternative parmi les chatbots AI actuels. Bien sûr, vous êtes toujours libre d’essayer les autres alternatives et de tirer vos conclusions.

