L’UE et les États-Unis concluent un nouvel accord sur le transfert de données : ce que vous devez savoir

Selon Reuters, l’Union européenne (UE) et les États-Unis (États-Unis) ont conclu un nouvel accord de transfert de données. Le nouveau protocole d’accord permettra aux marques de transférer librement des données entre les deux régions. Un rapport d’Europa affirme que cet accord vient après un précédent accord connu sous le nom de EU-US Privacy Shield. Cependant, le rapport indique que le bouclier de protection des données UE-États-Unis a été invalidé par la Cour de justice de l’UE en 2020. Politico a indiqué que le nouvel accord vise à fournir une sécurité juridique aux entreprises technologiques. Il vise également à mettre fin à l’incertitude juridique qui afflige les géants de la technologie tels que Facebook et Google depuis trois ans. Cependant, Techcrunch pense que le nouvel accord sera probablement confronté à des problèmes juridiques. Le rapport indique que ces problèmes testeront si le principal conflit entre les lois européennes et américaines sur la protection des données est résolu.

Le nouvel accord de transfert de données

En tant qu’avancée par rapport au bouclier de protection des données UE-États-Unis, le nouveau pacte de transfert de données s’appelle le cadre de confidentialité des données UE-États-Unis. La Commission européenne (CE) a annoncé le 10 juillet 2023 le nouveau pacte de transfert de données avec les États-Unis. Selon l’UE, ce pacte vise également à favoriser les flux de données transatlantiques. Europa a indiqué qu’elle prendra également en charge les préoccupations soulevées par la Cour de justice de l’UE dans sa décision Schrems II.

La plus haute juridiction européenne a précédemment annulé deux accords soutenant le transfert transatlantique de données personnelles. Il l’a fait au motif que cela pourrait compromettre la sécurité des données des citoyens de l’UE. Cette décision a également conduit la CE à conclure un nouvel accord avec les États-Unis dès que possible pour combler les lacunes de la loi.

Le processus d’adoption implique l’obtention d’un test du comité européen de la protection des données. Il aura également besoin du feu vert d’un comité composé de représentants des États membres de l’UE. Irishtimes affirme que le nouveau cadre de confidentialité fournira des garanties pour tous les transferts de données transatlantiques. Ceci quel que soit le mécanisme utilisé pour faciliter ce transfert.

Des retours de la CE révèlent que l’Europe est satisfaite des mesures prises par les États-Unis Selon la CE, ces mesures garantissent la protection des données transférées de l’Europe vers les États-Unis à des fins commerciales. Le nouvel accord comporte des garanties contraignantes. L’une d’elles consiste à limiter l’accès des services de renseignement américains aux données de l’UE dans la mesure « nécessaire et appropriée ». Un autre est la création d’un tribunal de révision de la protection des données pour les utilisateurs en Europe. Ces mesures répondent aux préoccupations précédentes soulevées par la plus haute cour d’Europe.

Les meilleurs experts de l’UE ont leur mot à dire

Le commissaire européen à la justice, Didier Reynders, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il était convaincu que l’accord résisterait à tout problème juridique. Il a dit

« Les principes du cadre de confidentialité des données sont solides et je pense que nous avons accompli beaucoup de progrès significatifs, répondant ainsi aux exigences de la jurisprudence de la CJE. Je suis très confiant dans la lutte et la défense du nouvel accord sur les données. »

Cependant, le militant européen de la protection de la vie privée, Max Schrems, a été le premier à s’opposer à l’accord, déclarant dans un communiqué

« Le simple fait d’annoncer que quelque chose est ‘nouveau’, ‘robuste’ ou ‘efficace’ ne résout pas le problème devant les tribunaux. Nous devons modifier les lois américaines sur la surveillance pour que ce travail (maintenir la sécurité des données en Europe) fonctionne vraiment. »

Cecilia Bonefeld – Dahl, directrice générale de la Digital Europe Trade Association, a déclaré :

« Les flux de données soutiennent les exportations annuelles de l’UE vers les États-Unis de 1 000 milliards d’euros. Le nouvel accord donnera aux entreprises plus de confiance pour faire des affaires et contribuera à la croissance de l’économie européenne. »

Meta est condamné à une amende en raison du transfert de données de l’UE vers les États-Unis

Le régulateur européen de la protection de la vie privée a annoncé fin mai qu’il infligerait une amende de 1,2 milliard d’euros à Meta. La raison de l’amende est que Meta n’a pas respecté les lois de l’UE en envoyant des données d’utilisateurs aux États-Unis. L’amende de 1,2 milliard d’euros est la peine maximale pour un tel comportement.

Selon le régulateur, malgré la décision du tribunal, Meta n’a pas arrêté ses transferts de données entre l’UE et les États-Unis. Bien que le régulateur ait reconnu que Meta avait effectué le transfert de données de bonne foi, il n’a cependant pas répondu aux préoccupations soulevées par la décision Schrems II. Pour cette raison, ils ont dû infliger une énorme amende à l’entreprise.

La réponse de Meta

Dans une réponse de Meta publiée dans sa salle de presse, la société lancera un appel à la décision. La société a déclaré qu’elle demanderait une suspension des ordonnances par l’intermédiaire du tribunal. Par ailleurs, Meta estime que l’amende est non seulement injustifiée mais également inutile. La société affirme par ailleurs que le transfert de données à travers les frontières est fondamental pour le fonctionnement de l’internet ouvert mondial. Il ajoute que sans transfert de données à travers les frontières, Internet risque d’être divisé en silos nationaux et régionaux. Meta dans le billet de blog affirme que cela restreindra l’économie mondiale. Il a également déclaré que cela implique que les personnes de différents pays ne pourront pas accéder à de nombreux services partagés sur lesquels Meta s’appuie.

Conclusion

Le nouveau cadre de confidentialité des données UE-États-Unis vise à fournir une sécurité juridique aux entreprises technologiques et à mettre fin à l’incertitude juridique qui a tourmenté les géants de la technologie tels que Facebook et Google. Le nouvel accord fournira des garanties pour tous les transferts de données transatlantiques, quel que soit le mécanisme utilisé pour faciliter ce transfert. Cependant, le nouvel accord est susceptible de faire face à des défis juridiques pour vérifier si le conflit fondamental entre les lois européennes et américaines sur la protection des données a été résolu. Pour avoir envoyé des données d’utilisateurs européens aux États-Unis, Meta est désormais passible d’une énorme amende de 1,2 milliard d’euros. La société a déclaré qu’elle ferait appel de la décision du régulateur européen devant les tribunaux.

