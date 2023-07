Découvrez la durabilité ultime de la tablette robuste Blackview Active 8 Pro

Avoir une tablette est toujours préférable à des fins de consommation multimédia, car le plus grand écran l’emporte à tous égards sur les téléphones mobiles. Mais qu’en est-il des tablettes durcies, que vous pouvez emporter partout avec vous sans souci ? Ce segment du marché est encore assez niche, nous sommes donc heureux qu’un nouveau concurrent vient d’être lancé. Et le nouveau Blackview Active 8 Pro semble très prometteur avec ses caractéristiques et ses fonctionnalités. Avec des offres de lancement spéciales et des remises, cela peut encore s’améliorer, alors jetons un coup d’œil.

Blackview Active 8 Pro est une tablette robuste à première vue avec une construction robuste. Mais il se distingue également par son bracelet en cuir matelassé convivial pour une prise en main facilitée. Et grâce à la nouvelle batterie à semi-conducteurs super fine, la tablette ne mesure que 16,8 mm d’épaisseur et pèse 976 g. Bien sûr, la robustesse et les capacités robustes sont à travers le toit avec la mise à niveau MIL-STD-810H plus IP68 et IP69K. L’écran est protégé par Corning Gorilla Glass 5 et la tablette survivra littéralement à presque tout ce que vous pourrez lui lancer.

Mais les caractéristiques robustes ne sont que la pointe de l’iceberg. Vous pouvez également compter sur un écran de résolution 2,4K de 10,36 pouces avec un stylet gratuit en prime. Ou des performances à toute épreuve, pilotées par le processeur Helio G99, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. La batterie à semi-conducteurs susmentionnée est un autre point fort avec une capacité massive de 22 000 mAh et une charge de 33 W. Ensuite, nous avons des caméras 48MP + 16MP avec la technologie ArcSoft 4.0, deux slots SIM 4G, quatre haut-parleurs Harman/Kardon ou le système DokeOS_P 3.0 basé sur le dernier Andorid 13. Déjà une sacrée bête, non ?

Ventes de lancement en première mondiale

Alors, qu’en est-il des prix de lancement spéciaux promis et des remises pour Blackview Active 8 Pro ? L’événement de première mondiale sur Aliexpress en offre certainement pas mal. Comme celui pour les clients américains avec un code de 30 $ US30 pour le prix final de 209,99 $. Ou peut-être des clients brésiliens avec code FERIAS60 pour 60 R$ de réduction et le prix final de 1 189,75 R$. Code éventuellement global de 15 $ JUIL15 et prix final de 224,99 $. Les 200 premières commandes peuvent également empiler un coupon interne supplémentaire de 11 $ et les 201 à 400e commandes recevront un clavier Bluetooth gratuit. Alors qu’est-ce que tu attends ?

Actualité mobile et vidéo du moment