Un site communautaire vous permet de mettre à jour les anciennes versions de Windows comme dans les années 90

En bref : Des passionnés d’informatique rétro ont récemment lancé un nouveau site qui restaure la fonctionnalité de mise à jour des versions classiques des systèmes d’exploitation Microsoft Windows, permettant aux utilisateurs de mettre à jour ces systèmes d’exploitation comme ils le faisaient à l’époque à partir du site Web Windows Update.

Windows Update Restored v3.1 prend actuellement en charge Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98 première et deuxième édition, Windows Millennium Edition et Windows 2000 (jusqu’au SP2). Les prochaines révisions ajouteront le prise en charge de Windows XP, Windows Vista et au-delà, nous dit-on.

Le site fournit des mises à jour de sécurité, des mises à jour optionnelles et des mises à jour de drivers pour les systèmes d’exploitation compatibles. Ces fichiers étaient autrefois disponibles directement auprès de Microsoft, mais lorsque Redmond a fermé ses serveurs de mise à jour en 2011, il est devenu beaucoup plus difficile de les obtenir.

La Wayback Machine de l’Internet Archive a permis de rassembler tous les fichiers nécessaires au service.

Bien qu’il s’agisse d’un répertoire pratique, il va sans dire que ces mises à jour ne vont pas faire entrer par magie les machines équipées d’anciens systèmes d’exploitation dans l’ère moderne. Comme l’explique Ars Technica avec éloquence, l’existence d’un site de mise à jour fonctionnel ne change pas l’âge des mises à jour. Vous n’obtenez toujours que la dernière chose que Microsoft a publiée. Dans le cas de Windows 95, par exemple, l’assistance étendue a pris fin en 2001.

Windows Update Restored pourrait toutefois s’avérer utile pour les amateurs de jeux rétro et autres qui aiment bricoler avec du vieux hardware qui n’est plus connecté à l’internet. Vous devrez bien sûr vous connecter pour obtenir les mises à jour, et vous aurez besoin d’au moins Internet Explorer 5.0 pour le faire (mais la version 5.5 est recommandée). Le site héberge également Internet Explorer 5.5 si vous avez besoin d’une mise à jour. Une fois la mise à jour effectuée, il vous suffit de débrancher votre ordinateur et de continuer à travailler.

Il est important de souligner que ce projet n’est en aucun cas affilié à Microsoft et qu’il est destiné à des fins d’archivage uniquement. Les Service Packs non officiels existent depuis longtemps sur le web, mais ils incluent souvent des mods non officiels qui peuvent parfois introduire leur propre lot de problèmes à traiter.

