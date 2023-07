Les concessionnaires GM ne sont pas satisfaits que les futurs VE ne prennent pas en charge CarPlay : « Il y a un nombre infini de façons dont cela pourrait mal se passer ».

En début d’année, GM a annoncé sa décision stupide d’abandonner CarPlay dans tous ses futurs VE, optant pour un partenariat avec Google à la place. L’entreprise a reçu une quantité incroyable de réactions négatives depuis cette annonce, et sans surprise, les concessionnaires GM ne sont pas non plus très heureux de cette décision.

Un nouveau rapport du Detroit Free Press rassemble les commentaires et les inquiétudes des concessionnaires GM qui sont toujours aux prises avec l’annonce surprise de GM. Une source « en contact étroit avec plusieurs concessionnaires GM » explique que le « risque d’échec est très élevé » pour le constructeur automobile s’il abandonne CarPlay.

Malgré l’annonce publique de cette décision en mars, les concessionnaires GM n’ont reçu aucune communication de la part de l’entreprise sur ce qui se passe exactement :

« CarPlay n’est pas cassé. Pourquoi le réparer ? » a demandé une source en contact étroit avec plusieurs concessionnaires GM et qui a requis l’anonymat pour des raisons commerciales. « Le risque d’échec est très élevé. « Je ne connais même pas le nom du nouveau système (de GM), et encore moins les avantages auxquels nos clients peuvent s’attendre », a déclaré la source du concessionnaire. « Personne n’a eu de communication de la part de GM. Que suis-je censé dire à mes clients ? » « Le nouveau système ne peut pas se contenter de fonctionner », a déclaré la source du concessionnaire. « Il doit être le meilleur du marché. Il doit être meilleur que CarPlay. »

Cette même source s’est également interrogée sur le timing de la décision de GM, qui supprime CarPlay alors qu’elle prévoit de se concentrer davantage sur les véhicules électriques avec son architecture Ultium EV cette année.

« Pourquoi faisons-nous cela au moment du lancement de nos nouveaux véhicules les plus importants ? Toutes les ressources consacrées au développement de cette architecture n’auraient-elles pas dû être utilisées pour le lancement des véhicules actuels ? », a déclaré la source au Detroit Free Press. « Il y a un nombre infini de façons dont cela pourrait mal tourner.

D’autres concessionnaires GM cités dans le rapport ont exprimé des inquiétudes similaires, notamment sur le fait que cette initiative pourrait coûter de l’argent aux concessionnaires et aux vendeurs. GM espère bien sûr que cette initiative permettra d’améliorer ses résultats en mettant davantage l’accent sur les revenus issus des abonnements. L’entreprise vise un chiffre d’affaires annuel de 20 à 25 milliards de dollars pour les abonnements d’ici 2030.

Les concessionnaires et les vendeurs de GM craignent que ce changement ne leur coûte de l’argent. Les plaintes concernant un véhicule ou ses caractéristiques peuvent réduire les paiements qu’ils reçoivent pour la satisfaction du client, ce qui peut coûter des centaines de milliers de dollars. « Nous ne voudrions pas qu’il y ait un contretemps dans le lancement de ces nouveaux produits clés », a déclaré l’un d’entre eux. « Nous avons beaucoup à y gagner.

L’avis de Netcost-security.fr

Il n’y a pas grand-chose que je puisse écrire sur cette décision, mais je vais réitérer mes pensées une fois de plus dans l’espoir que Mary Barra tombe sur cette histoire.

C’est un changement que GM regrettera. C’est un changement qui pue la cupidité et le manque de vision. Et il intervient alors que des constructeurs automobiles comme Ford reviennent sur leur décision de prendre en charge CarPlay.

Dans une récente interview accordée au Wall Street Journal, le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré :

Soixante-dix pour cent de nos clients Ford aux États-Unis sont des clients Apple. Pourquoi irais-je voir un client d’Apple pour lui dire « bonne chance » ? Cela ne me semble pas centré sur le client. Et Apple fait du très bon travail. Notre philosophie est donc différente. Notre philosophie est de créer la meilleure expérience Android et CarPlay que vous puissiez imaginer. Nous allons y ajouter une très bonne possibilité de personnalisation pour le client, afin qu’il puisse obtenir ce qu’il veut de l’expérience intérieure. Enfin, nous allons embarquer des logiciels de productivité, d’autonomie partielle, de sécurité et de sûreté. C’est là que les données de la voiture font la différence et que nous pouvons être différents.

Farley comprend l’importance de CarPlay pour les acheteurs. GM et Mary Barra ne le comprennent manifestement pas.

Tesla et Rivian sont les deux autres grands retardataires dans l’adoption de CarPlay, mais ils ont au moins passé des années à développer leurs systèmes d’infodivertissement respectifs.

Je n’ai aucune confiance dans la capacité de GM à créer quelque chose qui puisse égaler, même de loin, la fiabilité, la familiarité et l’ensemble des fonctionnalités de CarPlay.

