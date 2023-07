Les AirPods ne fonctionnent pas ? Voici 5 façons de les réparer

Les AirPods ne fonctionnent pas ? Que vous ayez des difficultés à les connecter ou à les recharger, des problèmes de son ou autres, suivez les 5 façons de réparer les AirPods. Nous verrons également comment vérifier si vous pouvez bénéficier d’un remplacement gratuit des AirPods Pro par Apple.

Les AirPods d’Apple offrent normalement une expérience super transparente pour configurer les écouteurs et des fonctionnalités pratiques comme l’appairage automatique et le basculement entre vos appareils Apple. Mais comme tous les appareils, les AirPods ne sont pas à l’abri des problèmes

Nous vous présentons ci-dessous 5 étapes qui devraient vous aider à rétablir le fonctionnement des AirPods.

Les AirPods ne fonctionnent pas ?

Vérifiez la batterie de votre étui AirPods et de vos AirPods Insérez les deux AirPods dans l’étui et ouvrez le couvercle près de votre iPhone pour voir l’état de la batterie.

Si les AirPods ne se rechargent pas dans l’étui, assurez-vous qu’il n’y a pas de débris ou de saletés au fond de l’étui, là où les contacts des AirPods sont en contact. Vérifiez deux fois le Bluetooth de votre iPhone n’a pas été désactivé Application iPhone Settings > ; Bluetooth > ; assurez-vous que la bascule est verte Nettoyez le grilles du haut-parleur et du micro Si vos AirPods ne se connectent pas ou si vous avez encore des problèmes de son, réinitialisez-les Pour les utilisateurs des AirPods Pro, si vous rencontrez des problèmes de grésillement ou d’annulation du bruit, vous pouvez consulter le site Web d’Apple. d’Apple

Les AirPods ne fonctionnent pas : Vérifiez la batterie et la charge

Placez vos AirPods dans l’étui de charge, approchez-les de votre iPhone et ouvrez le couvercle. Vous devriez voir apparaître la batterie de l’étui et des AirPods.

Apple recommande de s’assurer que l’étui AirPods est complètement chargé et de laisser les AirPods se charger à l’intérieur pendant au moins 30 secondes avant d’essayer de les utiliser. Bien entendu, si la batterie de vos AirPods est très faible, laissez-les se charger plus longtemps.

Si vos AirPods ne se chargent pas, il est possible que des débris bloquent les contacts de charge métalliques situés sous les AirPods ou sous l’étui de charge. Veillez à ne pas endommager les broches situées au bas de l’étui de chargement si vous tentez d’enlever l’accumulation ou les débris.

Si l’étui de chargement de vos AirPods ne fonctionne plus et ne se recharge plus, essayez un autre câble Lightning (ou utilisez le revers de celui que vous avez), ou essayez de charger sans fil si vous avez un étui de chargement avec prise en charge sans fil.

Contactez l’assistance Apple ou rendez-vous dans l’Apple Store le plus proche ou chez un prestataire de services agréé Apple si vos AirPods et/ou leur étui ne se rechargent toujours pas.

Les AirPods ne fonctionnent pas : Nettoyez vos AirPods

Parfois, si les AirPods semblent ne pas fonctionner, c’est tout simplement parce que des débris ou des accumulations bloquent les grilles du haut-parleur ou du micro. Pour les AirPods Pro, vous devez retirer les embouts pour nettoyer les grilles des haut-parleurs.

Nous vous proposons un tutoriel complet sur la manière de nettoyer les AirPods et les AirPods Pro :

Essuyez les AirPods avec un chiffon en microfibre propre. Humidifiez légèrement votre chiffon avec de l’eau si nécessaire. Apple indique également qu’il est possible d’utiliser une lingette désinfectante Clorox ou similaire. Laissez-les sécher complètement avant de les remettre dans l’étui de chargement ou dans vos oreilles.

Le Blue Tack est un excellent moyen d’enlever la saleté et la crasse des grilles noires des haut-parleurs/micros.

Retirez une partie du coton d’un Q-tip pour obtenir un coton-tige plus précis.

Utilisez délicatement un cure-dent pour briser et éliminer les endroits difficiles à atteindre.

Merci d’avoir lu notre guide sur ce qu’il faut faire si les AirPods ne fonctionnent pas !

