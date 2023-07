Technologie extraterrestre ou phénomène naturel ? Découverte d’un matériau météoritique interstellaire

En bref : L’intérêt du public pour les ovnis, la technologie extraterrestre et les galaxies très, très lointaines n’a jamais été aussi grand qu’aujourd’hui. Et il devrait encore s’intensifier après la découverte au fond de l’océan de fragments d’un météore interstellaire – ou d’une sonde extraterrestre ? – ont probablement été découverts au fond de l’océan.

L’histoire commence en 2017 lorsque des astronomes travaillant sur le télescope Pan STARRS à Hawaï repèrent le premier astéroïde interstellaire jamais observé – Oumuamua (ci-dessous), un objet mesurant environ un quart de mile de long.

Avi Loeb, professeur de sciences Frank B. Baird, Jr. Professeur de sciences à l’Université de Harvard, a été l’un des plus respectés à proposer que Oumuamua ne soit pas un astéroïde, mais une version de technologie extraterrestre. Il a donc suggéré à Amir Siraj, étudiant en astrophysique à Harvard, de consulter la base de données du Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) de la NASA, qui recense plus de 1 000 boules de feu et impacts de météores.

L’une des entrées qui a attiré l’attention de Siraj est une boule de feu qui a explosé près de l’île de Manus le 8 janvier 2014. Sa vitesse de plus de 130 000 miles par heure et le fait qu’elle ait explosé beaucoup plus bas dans l’atmosphère terrestre que les autres météores l’ont fait ressortir. Selon une étude menée par le couple, cela indique « une origine possible de l’intérieur profond d’un système planétaire ou d’une étoile dans le disque épais de la Voie lactée ».

L’étude a été soumise à The Astrophysical Journal Letters, mais des informations manquantes contenues dans la base de données CNEOS du ministère américain de la défense, qui utilise les mêmes technologies pour surveiller le ciel à la recherche de détonations nucléaires, ont entravé le processus d’test.

Mais les choses ont changé en avril de l’année dernière, lorsque le Commandement spatial des États-Unis (USSC) a confirmé les conclusions du duo dans un mémo.

C’est ainsi qu’a débuté une expédition du projet Galileo dans l’océan Pacifique pour récupérer des sphérules – des sphères de taille submillimétrique – de la météorite interstellaire IM1. Une estimation de l’endroit où les débris sont tombés a été calculée à l’aide des données du ministère de la défense et des relevés sismologiques. Avec un financement de 1,5 million de dollars de Charles Hoskinson, l’entrepreneur fondateur de la société de blockchain Cardano, l’équipe s’est mise en route. Elle comprenait Rob McCallum, un ancien consultant d’OceanGate Expeditions qui avait tenté d’avertir le PDG Stockton Rush des problèmes de sécurité du submersible Titan en 2018.

Par coïncidence (ou n’est-ce pas ?), quelques jours avant que le professeur Loeb ne parte pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée en juin, David Charles Grusch, un ancien haut fonctionnaire des services de renseignement, a affirmé que le gouvernement américain, ses alliés et des entreprises de défense avaient récupéré des véhicules exotiques partiellement ou totalement intacts qui avaient atterri ou s’étaient écrasés. Les engins sont décrits comme étant d’origine non humaine.

« Je crois qu’il est plus facile de chercher des faits extraterrestres au fond de l’océan que de les obtenir du gouvernement », a écrit Loeb.

Le 14 juin, le navire en aluminium Silver Star est parti avec l’équipe vers la zone d’atterrissage du météore, à 52 miles au nord de l’île de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

« Il y a environ 850 langues parlées en Papouasie, l’endroit le plus linguistiquement diversifié sur Terre », a écrit le professeur Loeb sur Medium. « Pourtant, si l’expédition récupère un gadget portant une inscription extraterrestre, nous ajouterons une nouvelle langue à ce site ».

Quelques jours plus tard, un traîneau magnétique de 3 pieds de large a été déposé à une profondeur de 1,2 miles sur le fond de l’océan et tiré par le navire autour d’une zone de six miles de large. Après une semaine de frustration, un filtre d’un tiers de millimètre a été utilisé pour passer au crible les minuscules particules volcaniques et examiner au microscope les particules plus grosses restantes. C’est alors qu’ils ont trouvé une bille métallique d’une taille inférieure au millimètre et d’une masse inférieure au milligramme. D’autres sphérules IM1, constituées d’un alliage d’acier et de titane plus résistant que les autres météorites, ont été découvertes quelques heures plus tard.

« L’une d’entre elles ressemblait à la Terre, beaucoup d’entre elles ressemblent à de l’or », a déclaré Loeb.

Le professeur Loeb a calculé que deux des sphérules ont un âge de l’ordre de celui de l’univers, soit 14 milliards d’années. On espère que des preuves de l’origine interstellaire des météorites seront trouvées dans les semaines à venir lorsqu’elles seront analysées à l’observatoire du Harvard College.

Le professeur Loeb indique que l’équipe prépare une autre expédition pour le printemps 2024, au cours de laquelle elle recherchera une relique plus grande de IM1. La découverte de ce vestige sera d’une grande aide pour révéler l’origine naturelle ou technologique du météore.

« Tout au long de ma carrière, je me suis concentré sur l’astrophysique théorique. J’ai choisi de diriger cette expédition parce qu’elle aborde une question fondamentale d’une grande importance pour l’avenir de l’humanité : sommes-nous seuls ? écrit Loeb.

« Il ne s’agit pas d’une question philosophique. Il se peut qu’un dispositif technologique soit tapi à 2 kilomètres sous la surface de l’océan et qu’il apporte la réponse. Si c’est le cas, nous le trouverons !



